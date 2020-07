Die besten Spielfiguren, die 25 Jahre PlayStation definiert haben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Da PlayStation seit 25 Jahren ein Teil unseres Lebens ist, können Sie darauf wetten, dass jeder Einzelne seine eigene Wahl hat, für welchen Spielcharakter er am liebsten ist. Die Original PlayStation-Konsole erschien am 3. Dezember 1994 und seitdem haben wir Hunderte von Hauptfiguren, die wir auf allen Sony-Computern gespielt und geliebt haben, von der PlayStation bis zur PS4.

Stellen Sie sich daher vor, wie schwierig es für uns war, eine Liste der besten Charaktere zu erstellen, die in dieser Zeit auf PlayStation-Konsolen erschienen sind.

Wir mussten sogar die offensichtlichen Paarungen verdoppeln - diejenigen, die in denselben Spielen zusammen auftraten. Und Sie werden vielleicht ein oder zwei bemerken, die auf mehreren Plattformen erschienen sind. Sie wurden jedoch entweder zuerst auf einer PlayStation-Konsole angezeigt oder am häufigsten mit einem Sony-Computer in Verbindung gebracht.

Möglicherweise haben Sie Ihre eigenen Favoriten, die wir verpasst haben. In diesem Fall können Sie den Kommentarbereich unten verwenden, um uns mitzuteilen, in welche Charaktere Sie sich im Laufe der Jahre verliebt haben. Wir glauben jedoch, dass jeder Charakter in unserer Galerie ein echter PlayStation-All-Star ist (auch wenn er möglicherweise nicht im gleichnamigen Kampfspiel aufgetaucht ist).

Blättern Sie also in keiner bestimmten Reihenfolge durch die Galerie und erleben Sie einige dieser großartigen Erinnerungen noch einmal.

Crash Bandicoot

Crash Bandicoot hatte 1996 seinen ersten Auftritt im gleichnamigen Spiel auf der ursprünglichen PlayStation. Das erste Spiel wurde liebevoll von Naughty Dog entworfen - der gleichen Firma, die später am besten für die Uncharted-Serie bekannt wurde. Crash Bandicoot wurde so populär, dass es in späteren Jahren zu einem Franchise mit mehreren Spielen wurde, darunter auch Partyspiele, Plattformspiele und Rennspiele. In den letzten Jahren wurde sogar ein vollständiger Neustart durchgeführt.

Sackboy

Sackboy hatte seinen ersten Auftritt im Jahr 2008 auf Little Big Planet, PlayStation 3. Der liebenswerte kleine Kerl war weiterhin eine Ikone einer Reihe von Spielen mit einem starken Schwerpunkt auf benutzergenerierten Inhalten und Design, die die Spieler zum "Spielen, Erstellen, Aktie".

Feste Schlange

Solid Snake ist mit PlayStation im Laufe der Jahre gewachsen und gealtert. Er trat 1987 tatsächlich als einer der Hauptprotagonisten der Metal Gear-Reihe auf, wurde aber mit seinem ersten PlayStation-Auftritt in Metal Gear Solid 1998 einem weltweiten Publikum zugänglich. Die Metal Gear-Spiele wurden in den folgenden Jahren so populär, dass sie auch auf andere Konsolen und PCs gelangten. Mit Soldi Snake, der sich seinen üblichen Possen stellt - sich in Kisten versteckt, sich um die Welt schleicht und sich mit Bossen auseinandersetzt.

Cloud Strife

Cloud Strife war der Hauptprotagonist von Final Fantasy VII - ein arroganter und stolzer Schwertkämpfer, der die Werte eines Helden lernt. Sein erstes erschien 1997 auf PlayStation, würde aber später wieder erscheinen.

Squall Leonhart

Squall Leonhart, ein weiterer bekannter Charakter aus der Final Fantasy-Serie, war der Protagonist von Final Fantasy VIII aus dem Jahr 1999 auf PlayStation. Sie trugen die ikonische Kanonenklinge und erhielten den Titel eines Kommandanten.

Abe

Abe war ein bescheidener Mudokon-Sklave, der 1997 in der Fleischverarbeitungsfabrik RuptureFarms in Oddworld: Abes Oddysee auf der ursprünglichen PlayStation arbeitete. Dieser liebenswerte Charakter entdeckte bald, dass seine Mudokons geschlachtet werden sollen und macht sich auf den Weg, um sie zu befreien. Es war die Aufgabe des Spielers, ihm dabei zu helfen.

Cole McGrath

Cole McGrath war der Star von Infamous 2009 auf PlayStation 3. Er schaffte es, übermenschliche Kräfte der Elektrokinese zu erlangen, als er mitten in einer Paketzustellung war, die schrecklich schief lief und schreckliche Konsequenzen hatte. Er war sicherlich interessant genug, um zu sehen, wie die Serie in den folgenden Jahren mit weiteren Spielen fortgesetzt wurde.

Jak und Daxter

Jak and Daxter war ein weiteres Spiel-Franchise, das von Naughty Dog ins Leben gerufen wurde. Jak und Daxter: The Precursor Legacy war auch eines der ersten Spiele auf PlayStation 2. Jak gilt als Hauptdarsteller der Serie. Sein Hybrid-Kumpel aus Otter und Wiesel begleitet ihn, nachdem er versehentlich vom Menschen zu einer neuen Spezies mutiert ist. Durch die Paarung und das Spieldesign wurde die Serie von den meisten Seiten und von den Fans gleichermaßen kritisch aufgenommen.

Jill Valentine und Chris Redfield

Die meisten Spieler kennen diese Charaktere unter ihrem Namen. Die Stars der Resident Evil-Spiele, beginnend 1996 auf der ursprünglichen PlayStation. Jill Valentine wurde auch als eine der ersten spielbaren weiblichen Protagonistinnen in einem Videospiel bezeichnet.

Joel und Ellie

Joel und Ellie hatten 2013 ihren ersten Auftritt in The Last of Us, PlayStation 3. Eine weitere klassische Spieleserie, die von Naughty Dog entwickelt wurde. Dies führte dazu, dass Joel und Ellie zusammen in einem postapokalyptischen Ödland der Vereinigten Staaten überlebten. In diesem und den folgenden Spielen folgte eine emotionale und eindringliche Geschichte, die die Herzen und Gedanken von Spielern auf der ganzen Welt ergriff.

Kratos

Kratos erschien erstmals 2005 im Videospiel God of War und wurde auch als "Ghost of Sparta" bezeichnet. Dieses Spiel wurde während der griechischen Ära gedreht und sah Kratos verschiedene Abenteuer beginnen, darunter moralisch mehrdeutige Aktivitäten und extreme Gewaltakte. Er ist ein spartanischer Krieger, der später der Gott des Krieges wird, nachdem er Ares getötet hat. Mit einer Blutlinie, zu der auch der Sohn des Zeus gehört, ist Kratos sicherlich ein interessanter Charakter. Der Charakter erwies sich als so beliebt, dass das Franchise zu einem Flaggschiff der Marke PlayStation wurde und viele Spiele folgen sollten.

Lara Croft

Natürlich könnte diese Liste ohne die Einbeziehung von Lara Croft unmöglich vollständig sein. Nicht nur eine legendäre PlayStation-Figur, sondern auch eine Spielelegende. Sie erschien 1996 zum ersten Mal auf PlayStation im Original Tomb Raider.

Marshall Law

Obwohl es vielleicht nicht so ikonisch ist wie einige der Charaktere aus anderen Kampfspielen wie Street Fighter oder Mortal Kombat, lässt sich die Relevanz von Tekken immer noch nicht leugnen. Es war ein großer Erfolg im Jahr 1995 und Marshall Law war einer unserer Lieblingskämpfer.

Nathan Drake

Nathan Drake wurde absichtlich so gestaltet, dass er interessant und liebenswert ist und nicht nur ein "Pappausschnitt". Im Grunde genommen war Drake ein junger Indiana Jones und auf der Suche nach Beute, während er regelmäßig sarkastische Scherze und Verspottungen auf den Weg brachte. Wir liebten Nathan Drake und jedes Spiel, in dem er auftrat. Unglaublicherweise erschien er 2007 zum ersten Mal auf PlayStation 3.

PaRappa der Rapper

PaRappa the Rapper war der Star eines der lustigsten und beeindruckendsten Rhythmus-Spiele seiner Zeit. PaRappa the Rapper war ein hauchdünner Raphund mit einem amüsanten Charakter und einer lustigen Hintergrundgeschichte, in der er verzweifelt versucht, das Herz eines blumenähnlichen Mädchens namens Sunny Funny zu gewinnen.

Er erschien erstmals 1996 auf PlayStation.

Lammy

Lammy war der Star von UmJammer Lammy aus dem Jahr 1999 auf PlayStation. Dies war die Fortsetzung von PaRappa the Rapper und einem weiteren beliebten Rhythmus-Spiel mit einer amüsanten Charakteraufstellung.

Ratsche und Klammer

Ratchet und Clank waren ein weiteres unwahrscheinliches Duo, das 2002 zum ersten Mal in Ratchet & Clank auf PlayStation 2 auftrat. Die Kombination eines katzenartigen humanoiden und empfindungsfähigen Roboters in einer Science-Fiction-Umgebung sorgte für ein lustiges Abenteuer und viele zukünftige Spiele.

Schlauer Cooper

Sly Cooper war ein hinterhältiger Waschbär, der 2002 erstmals auf Sly Cooper und dem Thievius Raccoonus auf PlayStation 2 erschien. Dieses Spiel wurde ursprünglich von Sucker Punch Productions entwickelt und erwies sich als so beliebt, dass in den folgenden Jahren mehrere andere Spiele erschienen.

Spyro

Spyro ist am bekanntesten für Spyro the Dragon aus dem Jahr 1998 auf der ursprünglichen PlayStation. Aber seitdem ist er auch eine Hauptstütze der Skylander. Dieser liebenswerte Drache erschien zwischen dem ersten Spiel und Reignited Trilogy im Jahr 2018 auf verschiedenen Konsolen.

Tony Hawk

Braucht die Legende von Tony Hawk wirklich eine Erklärung? Er ist die einzige echte Person auf der Liste und erschien 1999 zum ersten Mal auf der PlayStation in Tony Hawks Pro Skater.