Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein Signal-Benutzer sind, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass durch das Wechseln der Telefonnummern in Ihrem Konto alle Ihre bestehenden Chats, Gruppen und Nachrichten gelöscht werden. Nun, das gehört nun der Vergangenheit an. Signal hat eine neue Funktion namens Nummer ändern eingeführt, mit der Sie Nummern ändern können, ohne alle Ihre Daten in der sicheren Messaging-App zu verlieren.

Wenn Sie Ihr vorhandenes Telefon behalten, aber eine neue Nummer erhalten, können Sie mit der neuen Funktion "Nummer ändern" von Signal Ihr Profil und alle Ihre vorhandenen Nachrichten und Gruppen auf Ihrem Gerät behalten.

Tippe in der neuesten Version der mobilen Signal-App auf dein Profil. Gehen Sie zu Einstellungen (nur iOS) > Konto > Telefonnummer ändern. Sie können dies nicht rückgängig machen. Wählen Sie Weiter aus. Geben Sie Ihre alte Nummer und dann Ihre neue Nummer ein. Wählen Sie Weiter oder Fertig. Bestätigen Sie, dass die neue Nummer korrekt ist. Wählen Sie Nummer ändern. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

Sobald Sie Ihre Nummer aktualisiert haben, sehen alle Kontakte, mit denen Sie in Signal korrespondiert haben, eine neue Nachricht in Ihrem Thread, die Sie darüber informiert, dass Sie die Telefonnummer geändert haben, zusammen mit einem Link zum Aktualisieren der Kontaktkarte. Am wichtigsten ist jedoch, dass Sie Ihre bestehenden Konversationsthreads oder Gruppen nicht verlieren.

Nummer ändern wird unterstützt, wenn Sie dasselbe Telefon behalten und lediglich die Nummer ändern. Es wird nicht unterstützt, wenn Sie Ihr altes Gerät nicht haben, Ihr Telefon verloren haben oder Ihr Telefon gelöscht haben. Das liegt daran, dass die neue Funktion für Benutzer gedacht ist, die ihr aktuelles Telefon behalten. Wenn Sie auf ein neues Telefon upgraden und alle Ihre Daten behalten möchten, müssen Sie die Ende-zu-Ende-verschlüsselte Gerät-zu-Gerät-Übertragungsfunktion von Signal ( Tutorial hier ) auf Android oder iOS verwenden, um Ihr zu tragen Kontakte und den Chatverlauf auf Ihr neues Gerät übertragen.

Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag von Signal . Signal hat hier auch eine Support-Seite.

Schreiben von Maggie Tillman.