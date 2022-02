Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sobald Ihre Kinder ein bestimmtes Alter erreicht haben, werden Sie feststellen, dass es schwierig wird, dass alle dasselbe Musikkonto verwenden. Es bringt nicht nur Ihre automatisch generierten Wiedergabelisten durcheinander, sondern vor allem bedeutet es, dass Sie nicht zuhören können, weil jemand anderes dieses Abonnement verwendet.

Hinzu kommt der Familienplan, der darauf abzielt, mehreren Benutzern Zugriff auf Streaming-Dienste zu gewähren, ohne dass Sie den vollen Preis für mehrere Einzelabonnements bezahlen müssen.

Hier schlüsseln wir die Kosten, Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme auf und Sie werden feststellen, dass sie alle zu wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich sind.

Spotify ist der große Vater der Streaming-Dienste, mehr als 82 Millionen Titel, 3,6 Millionen Podcasts und Spotify Radio, aber vor allem gibt es viel Unterstützung für Spotify auf anderen Geräten durch den Premium-Dienst – auf Smart-TVs, Lautsprechern, Android, Apple, PC, Mac - mit Spotify Connect ein großer Vorteil.

Der Familienpreis beträgt £16,99/$15,99/€14,99 und dafür erhalten bis zu sechs Mitglieder denselben Premium-Service. Wenn Sie bereits Spotify-Abonnent sind und einer Familie beitreten, können Sie Ihre Playlists behalten.

Sie müssen alle an der gleichen Adresse wohnen – die Anzahl der Geräte ist jedoch unbegrenzt – und es wird eine einzelne Rechnung erstellt. Sie müssen alle individuelle Spotify-Konten haben, die mit einer E-Mail-Adresse verknüpft sind – mit Spotify Kids, einem exklusiven Teil von Spotify Family, mit Inhalten speziell für jüngere Kinder.

Als Alternative gibt es werbefinanziertes Spotify Free, aber es hat Einschränkungen – und wenn Sie Teil einer Spotify-Familie sind, können Sie keine anderen Rabatte oder kostenlose Abonnements von Drittanbietern wie Ihrem Mobilfunkanbieter nutzen.

Es gibt eine explizite Inhaltsfilterung, die Sie individuell einstellen können, sodass der Hauptkontoinhaber dafür verantwortlich ist, was Familienbenutzer hören können und was nicht.

Der Nachteil von Spotify ist, dass, wenn Sie Geräte wie Echo in Ihrem Haushalt verwenden, die alle mit einem Konto verknüpft sind, einzelne Familienbenutzer nicht erkannt werden, sodass Sie nicht auf mehreren Geräten spielen können.

Apple Music bietet 90 Millionen Songs und Zugriff auf den Radiosender Apple Music 1 (früher Beats 1). Es wird auf Apple- und Android-Geräten, Apple HomePod, Sonos, PC, Mac, Amazon Echo-Geräten und Google Nest-Geräten unterstützt.

Apple Music enthält alles, was Sie möglicherweise in Ihrer iTunes-Sammlung haben, einschließlich Musik, die Sie bei Apple gekauft haben, und Sie können iCloud-Musik synchronisieren, die Sie hochladen – wobei jedes Mitglied iTunes-Käufe mit der Familie teilen kann. Sie erhalten auch Zugriff auf Apples wachsende Sammlung von Dolby Atmos Spatial Audio sowie verlustfreies Audio in höherer Qualität auf einigen Tracks.

Apple Music kostet 14,99 £/14,99 $/14,99 € für eine sechsköpfige Familie, und jeder muss eine Apple-ID haben, um Teil der Familie zu sein – wie es bei der Familienfreigabe der Fall ist. Sie können eine Apple-ID für Kinder unter 13 Jahren mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse als Notfall-Backup erstellen; Kinder über 13 können ihre eigene Apple-ID erstellen.

Sie können einer Familie beitreten, wenn Sie zuvor Apple Music-Abonnent waren, Ihre Wiedergabelisten behalten und so weiter.

Sie können auch Inhaltsbeschränkungen in Apple Music festlegen. Dies muss auf jedem Gerät eingestellt werden (es ist nicht universell), aber die Einstellungen können mit einem PIN-Code gesperrt werden. Mit Apple Music können Sie mehrere Streams auf Geräten wie dem Echo in Ihrem Haushalt haben.

WährendAmazon Music einen „kostenlosen“ Zugang über Prime-Abonnements in Prime Music bietet, müssen Sie für die vollen 75 Millionen Songs ein richtiges Amazon Music-Abonnement abschließen – Amazon Music Unlimited. Prime Music hat nur einen Katalog von 2 Millionen Titeln.

Das unbegrenzte Familienkonto bietet Ihnen sechs Mitglieder und jeder Benutzer erhält ein individuelles Konto; Jedes Mitglied muss mindestens 13 Jahre alt sein, um ein Amazon-Konto zu haben, also unterscheidet es sich von anderen Amazon-Haushaltskonten – wie Kindle .

Sie können Musik auf Amazon Music Unlimited hochladen und Musik, die Sie bei Amazon kaufen – einschließlich AutoRip-Tracks – sind enthalten. Amazon Music Unlimited kann auch mit Alexa Cast auf Echo-Geräte im selben Netzwerk "gesendet" werden, während mehrere Streams innerhalb eines Echo-Haushalts unterstützt werden.

Amazon unterstützt auf einigen Titeln auch Musik mit höherer Auflösung sowie Dolby Atmos und 360 Reality Audio auf unterstützenden Geräten.

Es ist eine explizite Liedtextfilterung verfügbar, die Sie auf jedem einzelnen Gerät aktivieren müssen, aber es gibt keinen PIN-Schutz, der einfach deaktiviert werden kann.

YouTube Music löst Google Play Music ab und bietet einen 70 Millionen starken Katalog mit offiziellen Alben, Playlists, Singles und Videos. Es kann auf Android- oder Apple-Geräten, PCs und Macs zugegriffen werden, unterstützt Google Cast-Streaming zu vielen Lautsprechern und wird nativ auf Google Home-Geräten unterstützt.

Das Familienabonnement erfordert, dass alle Benutzer ein Google-Konto haben, das dann bis zu 6 Familienmitglieder (einschließlich des Rechnungszahlers) erlaubt, die alle an derselben Adresse wohnen. Sie können die Familiengruppe nur einmal pro Jahr ändern. Sie können Kinder, die Sie mit Family Link eingerichtet haben, einbeziehen, wenn Ihr Kind unter 13 Jahre alt ist, andernfalls benötigt jeder sein eigenes Google-Konto.

Es kostet 14,99 £ / 14,99 $ / 14,99 € für die Familie.

In der YT Music App gibt es eine Kindersicherung, mit der du anstößige Inhalte in Musik ausschließen kannst.

Deezer bietet 90 Millionen Musik-Streaming-Titel und spielt sich gut mit einer Vielzahl von Plattformen, auf Android, iPhone, PC sowie intelligenten Lautsprechern wie Amazon Echo und Google Nest-Geräten.

Der Familienpreis beträgt £ 14,99 / $ 14,99 / € 14,99 und das gibt Ihnen wiederum 6 Benutzer - die alle an derselben Adresse wohnen müssen - mit separaten Profilen. Deezer möchte darauf hinweisen, dass Sie mit der Option Deezer Kids, die Musikauswahl für unter 12-Jährige bietet, viele Inhalte erhalten, die perfekt für jüngere Kinder sind.

Es gibt ein Limit von 13 Geräten für das Deezer-Familienkonto – 3 für den Hauptabonnenten und dann jeweils 2 für die sekundären Benutzer.

Es gibt eine explizite Textfilterung, die auf jedem Wiedergabegerät aktiviert werden kann.

Sie denken vielleicht nicht sofort an Tidal, wenn es um Familienmusik geht, aber der Service ist im Vergleich zu anderen Dienstleistungen preisgünstig. Tidal hat sich einen Namen für Musik in höherer Qualität gemacht, und das bekommen Sie hier tatsächlich, mit Streaming in CD-Qualität/1411 kbps und nicht in der geringeren Qualität, die Sie bei einigen anderen Diensten finden. Das HiFi Plus, das die höhere Qualität bietet, kostet jedoch unglaubliche 29,99 £ für den Familienplan.

Sammeln Sie Prämien und Vorteile auf all Ihren bestehenden Karten mit dieser Curve Mastercard von Pocket-lint International Promotion · 27 Oktober 2021 Dieses brillante System spart Ihnen bei jeder Zahlung Zeit und Mühe.

Sie erhalten bis zu 6 Benutzer und jeder benötigt seine eigene E-Mail-Adresse, um die Anmeldung zu ermöglichen. Es gibt keine Option, explizite Texte auf Tidal zu blockieren, aber Sie können Künstler blockieren. Sie können Tidal nur mit dem Amazon Echo in den USA verwenden, nirgendwo anders, daher ist es etwas eingeschränkter und am besten über die Telefon- oder Desktop-App für Familien zu erleben.

Die Preise variieren jedoch je nach Region.

Schreiben von Chris Hall.