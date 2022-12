YouTube führt 24-Stunden-Sperren für die schlimmsten Spam-Kommentatoren ein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - YouTube ergreift endlich mehr Maßnahmen gegen Spam-Kommentatoren auf seiner Plattform. Für Wiederholungstäter werden 24-stündige Sperren verhängt.

Spam-Kommentare sind seit langem ein Problem für YouTube, aber der Videostreamer beginnt nun mit Änderungen, die die Situation hoffentlich verbessern werden. Insgesamt gibt es drei Änderungen, aber das Verbot von Wiederholungstätern dürfte die interessanteste sein. Das Unternehmen teilt mit, dass die Nutzer eine Benachrichtigung erhalten, dass die Kommentarfunktion für ihre Konten pausiert wurde, was bedeutet, dass sie für weitere 24 Stunden keine Kommentare abgeben können.

Diese Sperre wird ausgelöst, wenn YouTube der Meinung ist, dass jemand wiederholt Kommentare hinterlassen hat, die gegen die Community-Richtlinien verstoßen, so das Unternehmen.

YouTube wird auch damit beginnen, Menschen zu warnen, wenn ihre Kommentare entfernt wurden, weil sie beleidigend waren, obwohl diese Funktion im Moment nur für diejenigen verfügbar ist, deren Sprache Englisch ist. In den nächsten Monaten sollen weitere Sprachen hinzukommen, heißt es.

YouTube sagt auch, dass es die automatische Erkennung von Spam verbessert, so dass dieser schneller entfernt werden kann. Auch die Bot-Erkennung bei Kommentaren in Live-Streams soll verbessert werden.

All dies ist natürlich zu begrüßen, und alles, was die Menge an minderwertigen und missbräuchlichen Kommentaren in YouTube-Videos reduziert, ist etwas, das wir absolut begrüßen. Hoffen wir, dass sich die Dinge weiter verbessern und dass diese Änderungen eher früher als später Wirkung zeigen.

Schreiben von Oliver Haslam.