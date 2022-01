Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein YouTube Music- Nutzer sind, kennen Sie möglicherweise eine Funktion namens Smart Downloads.

Im Wesentlichen handelt es sich um eine Funktion, die Songs automatisch herunterlädt, wenn sie mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, sodass Sie beim Hören unterwegs Daten speichern können.

Jetzt hat YouTube damit begonnen, eine ähnliche Funktion für die Haupt-YouTube-App auf Android-Smartphones zu testen.

Die neue Funktion funktioniert auf die gleiche Weise, jedoch mit Videoinhalten und nicht mit Musik.

Es wird berichtet, dass einige Android-Benutzer in Europa ein Popup-Fenster auf ihrem Gerät sehen, mit dem sie Smart Downloads in der YouTube-App ausprobieren können.

Nach der Registrierung lädt die App jede Woche automatisch 20 neue Videos herunter, während sie mit dem WLAN verbunden ist.

Die Videos werden von einem Algorithmus ausgewählt, der Ihre Lieblingsgenres und den Wiedergabeverlauf berücksichtigt, um eine kuratierte Download-Liste zu erstellen, die Ihrem Geschmack entspricht.

Die 20 Videos befinden sich in derselben Playlist wie Ihre manuell heruntergeladenen Offline-Videos.

Benutzer werden benachrichtigt, wenn der Speicherplatz knapp wird, und können entscheiden, ob sie Speicherplatz freigeben oder die Downloads abbrechen.

Die Funktion ist derzeit nur für YouTube Premium- Abonnenten mit Android 12 in bestimmten Regionen verfügbar, aber wir würden uns nicht wundern, wenn sie in naher Zukunft auf anderen Geräten und Regionen eingeführt werden würde.

Während Datenpläne immer entgegenkommender werden, gibt es viele Orte, an denen die Dinge restriktiver sind, und viele Orte, an denen es überhaupt kein Signal gibt. Es ist also leicht zu verstehen, warum YouTube diese Funktion einführt. Es könnte ein Lebensretter auf einem langen und langweiligen Weg zur Arbeit sein

