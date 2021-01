Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - YouTube stellt eine neue Funktion vor: Clips. Diese Funktion wird derzeit getestet, ermöglicht es Ihnen jedoch im Wesentlichen, ein YouTube-Video oder einen Live-Stream aufzunehmen und in kürzere Clips zu zerlegen, die Sie freigeben können. Hier finden Sie alles, was Sie über die Funktionsweise von Clips auf YouTube wissen müssen.

Laut YouTube von Google wollten sowohl Ersteller als auch Zuschauer auf einfache Weise kurze Segmente von Videos oder Streams erfassen, um sie mit anderen zu teilen. Infolgedessen wird ab dem 28. Januar 2021 eine Clipping-Funktion auf YouTube getestet - allerdings nur mit einer kleinen Gruppe von Entwicklern.

Hast du jemals ein 30 Minuten langes oder so langes Video auf YouTube gesehen und in einem Moment von 10 Sekunden darüber gelacht? Zuvor mussten Sie das gesamte YouTube-Video senden, möglicherweise mit dem genauen Zeitstempel, der in die URL eingebettet ist, damit andere Freude an Ihnen haben. Aber das ist umständlich. Weißt du was besser ist? Einfach das lustige Stück herausspleißen und weit und breit in Ihren bevorzugten sozialen Netzwerken teilen. Sie können dies mit YouTube-Clips tun.

Ersteller und Zuschauer können YouTube-Clips erstellen, indem sie einfach auf das neue Clips-Symbol klicken, das sich zwischen der Schaltfläche mit den Daumen nach unten und der Schaltfläche zum Teilen unter dem Videoplayer befindet. Beachten Sie, dass die Funktion derzeit auf Desktop- und Android-Geräte beschränkt ist. YouTube sagte, dass das Testen für iOS-Geräte bald kommt.

YouTube-Clips können zwischen fünf Sekunden und 60 Sekunden lang sein. Wenn Sie ein Video oder einen Live-Stream zuschneiden, müssen Sie es benennen. Anschließend generiert YouTube eine neue URL-Adresse für den Clip. Sie können den Clip über soziale Medien wie Facebook, Twitter oder Reddit kopieren, einbetten oder senden. Sie können es sogar per E-Mail senden.

Sie können erfahren Sie mehr hier und Clipping auf selbst ausprobieren diesem Video ! Denken Sie daran, dass es derzeit nur auf Desktop und Android möglich ist, Entwickler auszuwählen.

YouTube bittet Tester, über den Link hier Feedback zu geben. Es ist geplant, diesen Beitrag zu aktualisieren, wenn neue Informationen zur Verfügbarkeit von Clips vorliegen.

Schreiben von Maggie Tillman.