Wer sind momentan die bestverdienenden YouTube-Stars?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es besteht kein Zweifel, dass YouTube sich manchmal wie eine neue Grenze anfühlen kann - ähnlich wie wenn man auf der Suche nach Goldnähten in den Westen reist. Wenn man einen YouTube-Kanal startet, kann man auf lange Sicht überhaupt nichts gewinnen, oder wenn man das Richtige hat Mischung aus Inhalt und Persönlichkeit, es könnte sehen, dass Sie groß schlagen. Wie wirklich groß.

Einige der erfolgreichsten YouTubers der Welt erzielen täglich Millionen von Aufrufe und dank Sponsoring, Werbeeinnahmen und Auftritten, die sich direkt in sehr, sehr hohe Gehaltsschecks umwandeln lassen. Dies sind einige der Top-Verdiener auf YouTube, falls Sie weitere Überzeugungsarbeit benötigen.

Ryans World begann als Toy Review- und Unboxing-Kanal, aber die Zeiten ändern sich und als es zu einem der beliebtesten Kanäle von YouTube explodierte, wurde es mehr zu einer Bildungsplattform, deren Episoden sich auf schulische Herausforderungen und das Lernen auf unterhaltsame Weise konzentrieren. Es spielt alles Ryan Kaji, seinen kleinen Kinderstar, obwohl er nicht für ganze Episoden vorkommt, um nicht ausgebrannt zu werden.

Sein Kanal macht es mittlerweile mit einem Gewinn von über 25 Millionen US-Dollar, der sicherstellt, dass Ryan es wahrscheinlich für die meisten seiner Tage ruhig angehen wird.

Was als Gruppe von Freunden begann, die verrückte Trickaufnahmen ausprobierten, bis sie sie vor der Kamera festnagelten, hat sich zu einer riesigen Operation entwickelt, die jährlich 20 Millionen US-Dollar einbringt und sich immer wieder darauf konzentriert, wie verrückt seine Tricks werden können.

Sie haben gerade einen Dokumentarfilm in voller Länge darüber veröffentlicht, wie sie so weit gekommen sind, was an sich schon ein Beweis für den Erfolg des Senders ist. Auf weitere 10 Jahre wahnsinniger Aufnahmen.

Anastasia Radzinskaya und ihre Eltern, ein weiterer Kinderstar, der Geldbündel mit nach Hause nimmt, haben tatsächlich sechs verschiedene Kanäle, von denen einige lehrreicher sind und andere mehr Spaß machen.

Was auch immer sie tun, es funktioniert, weil sie 2019 18 Millionen US-Dollar mit nach Hause gebracht hat und ihre Mischung aus informativen und entspannenden Videos verwendet hat, damit Eltern ihre Kinder zeigen können.

Rhett und Link begannen ihr Leben auf YouTube mit Comedy-Sketchen und großen Persönlichkeiten und waren begeistert, als sie Good Mythical Morning kreierten, eine Art Talkshow für die Plattform, die großen Erfolg hatte.

Ihr entspannter Stil und ihre familienfreundliche Art haben auch finanziellen Erfolg bedeutet - wie aus den riesigen 17,5 Millionen Dollar hervorgeht, die sie 2019 zusammen überwiesen haben.

Jeffree Star ist wahrscheinlich die erste umstrittene Figur auf dieser Liste (wenn Sie gerne die potenziellen Gefahren von Kindern beschönigen, die auf YouTube-Kanälen stehen und riesige Geldsummen verdienen). Der Sänger und Maskenbildner macht seit einigen Jahren große Summen auf YouTube und wird zeitweise auch wegen Unempfindlichkeit kritisiert.

Arsement (das ist ein ziemlicher Name, den wir sagen müssen) führt seinen Spielekanal PrestonPlayz an, der durch das Spielen familienfreundlicher Titel und die zunehmende Abkehr vom Spielen ein großes Publikum gewonnen hat.

Sein energiegeladener Stil und sein zugänglicher Inhalt haben ihn zu einer Armee von Fans gemacht und 2019 zu einem passenden Geldbeutel.

PewDiePie, einer der ursprünglichen, großen Namen von YouTube, hat in seiner Zeit einige Kontroversen in Bezug auf seine Sprache und sein Verhalten durchlaufen, steht aber dank seiner anhaltenden Anziehungskraft immer noch ganz oben auf der Liste der größten Verdiener.

Markiplier taucht seine Zehen in alle möglichen Videoinhalte ein, aber sein wahres Kernland sind Gameplay-Kommentare und Lass uns spielen, und es bringt immer noch Geld ein - 13 Millionen Dollar im Jahr 2019, nicht weniger.

Daniel Middleton, besser bekannt als DanTDM, ist aus Spielevideos ausgebrochen, um Reaktionsvideos, Kommentare und Sketche anzubieten, und zeigt keine Anzeichen von Nachlassen, nachdem er im vergangenen Jahr über 12 Millionen US-Dollar mit nach Hause genommen hatte.

Jimmy "MrBeast" Donaldson ist seit einiger Zeit in der YouTube-Szene groß. Er begann 2012 auf YouTube und begann dann exponentiell zu wachsen, als er anfing, Stunts zu machen, als würde er sich selbst auf 100.000 zählen.

Nachdem Herr Beast zu YouTube (und fast 40 Millionen Abonnenten) aufgestiegen war, begann er mit der Erstellung aller Arten von Videos, in denen er Tausende von Dollar an zufällige Leute im Internet spendete und "Last-to-Leave" -Herausforderungen, bei denen die Spieler gegeneinander antreten, um ein großes Geld zu versprechen Preis. Das Ergebnis sind viele Ansichten und auch viele Einnahmen.

Vanoss Gaming ist ein Gigant der Gaming-YouTube-Welt, und sein Gründer Evan Fong profitiert im vergangenen Jahr mit einem Gewinn von mehr als 11 Millionen US-Dollar. Wenn energiegeladene Gameplay-Videos Ihre Tasche sind, fühlt sich sein Back-Katalog zu diesem Zeitpunkt praktisch endlos an.

Vlad and Niki ist ein beliebter "Made for Kids" -Kanal, der die Possen zweier junger Brüder zeigt. Diese Kinder spielen, reisen und spielen für ihr Publikum von über 45 Millionen Abonnenten.

Die Videos erhalten nicht nur Millionen von Ansichten, sondern sind auch in mehreren anderen Sprachen verfügbar. Ihre Eltern betreiben 15 verschiedene Kanäle, wobei die Jungen in 11 Sprachen auftreten.

Seán McLoughlin, auch bekannt als Jacksepticeye, ist ein irischer YouTuber, der für seine amüsanten Lets Play-Videos bekannt ist. Jacksepticeye verdankt ein wenig seines frühen Erfolgs einer Erwähnung in einem PewDiePie-Video, das ihm innerhalb weniger Tage Tausende von Abonnenten einbrachte, aber er hat sich viel Mühe gegeben, den Rest zu verdienen.

Er ist vielleicht nicht der größte Verdiener auf dieser Liste, aber er ist auf jeden Fall im Gaming-Bereich beliebt.

Schreiben von Max Freeman-Mills. Bearbeiten von Adrian Willings.