Xbox-Besitzer können jetzt den Discord-Voice-Chat nutzen - so geht's

(Pocket-lint) - Schon seit einiger Zeit nutzen PC-Spieler Discord, um sich während des Spiels mit Freunden zu unterhalten. Jetzt können auch Xbox-Besitzer dies tun.

Microsoft hat in einem offiziellen Blog-Beitrag angekündigt, dass der Discord-Voice-Chat auch für die Xbox-Konsolen der Serie X/S und Xbox One verfügbar sein wird. Dies war schon seit einiger Zeit absehbar, da Discord bereits seit einiger Zeit an der Kompatibilität mit PlayStation 5 arbeitet.

Laut der Ankündigung werden Xbox-Nutzer in der Lage sein, mit ihren Freunden auf Discord über Standard-Sprachkanäle auf einem Server oder über Gruppenanrufe zu chatten. Diese Funktion wird es den Spielern erleichtern, mit Freunden plattformübergreifend zu chatten. So kann man mit Freunden sprechen, die auf dem PC spielen, oder sogar mit Leuten chatten, die Discord auf dem Handy benutzen.

Das ist ideal für Spiele, die Cross-Play ermöglichen, und um auch kostenlos mit Freunden in Kontakt zu bleiben.

Zunächst einmal erhalten Xbox Insider das Update zuerst. Wenn ihr also Discord so schnell wie möglich auf eurer Xbox nutzen wollt, müsst ihr euch für das Xbox Insider-Programm anmelden. Das Update wird aber auch für alle anderen bald verfügbar sein.

Um Discord auf der Xbox zu nutzen, müsst ihr ein paar Schritte befolgen:

Drückt die Xbox-Taste auf eurer Konsole, um die Anleitung zu öffnen

Navigieren Sie zu "Partys & Chat".

Klicken Sie auf "Discord Voice auf Xbox ausprobieren".

Scanne den QR-Code, der erscheint

Folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Discord- und Xbox-Konten zu verbinden.

Sobald ihr eure Konten verbunden habt, könnt ihr euren Xbox-GamerTag und eure Spielaktivitäten auf eurem Benutzerprofil anzeigen. Außerdem könnt ihr die Voice-Chat-Optionen nutzen.

Wenn ihr Probleme mit der Verknüpfung auf eurer Konsole habt, könnt ihr sie stattdessen auf eurem Handy vornehmen. Öffnen Sie dazu die App und folgen Sie diesen Schritten:

Klicken Sie auf Ihr Profilbild unten rechts in der App, um zu den Einstellungen zu gelangen

Klicken Sie auf Verbindungen

Klicken Sie oben rechts auf "Hinzufügen".

Scrollen Sie nach unten und suchen Sie den Link Xbox

Klicken Sie darauf und melden Sie sich bei Ihrem Xbox-Konto an.

Dann autorisieren und die Verbindung ist fertig

Discord hat eine detaillierte Anleitung zu verschiedenen anderen Dingen, die damit zusammenhängen, falls du sie brauchst.

Sobald ihr eure Xbox- und Discord-Konten miteinander verknüpft habt, könnt ihr einem Sprachkanal beitreten. Öffnen Sie dazu die Discord-App und Sie sehen die Option "Auf Xbox beitreten".

Dazu braucht ihr allerdings die Xbox-App. Wenn Sie diese installiert haben, können Sie den Discord-Voice-Chat mit Ihrer Xbox Series X/S oder Xbox One Konsole verbinden.

