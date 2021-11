Neue Deezer-Texte verwandeln deine Xbox in eine Karaoke-Maschine

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Deezer hat seiner Xbox-App Texte hinzugefügt. Spieler können jetzt zu ihrer Lieblingsmusik mitsingen, wobei der Text auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Außerdem hat der Musik-Streaming-Dienst im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums der Xbox von Spielen inspirierte Playlists erstellt – „Xbox 20th“ und „Halo Classics“.

Verfügbar für alle Deezer Premium-Abonnenten, funktionieren die synchronisierten Texte innerhalb der App selbst, solange der gewählte Track die Funktion unterstützt. Es kann Ihre Xbox Series X / S oder Xbox One effektiv in eine Karaoke-Maschine verwandeln - etwas, das sich bei einem Familienbesuch an Thanksgiving oder Weihnachten als nützlich erweisen könnte.

Darüber hinaus kann Deezer während des Spiels Titel im Hintergrund abspielen, sodass Sie einen "Flow" laufen lassen können, eine automatische, unendliche Wiedergabeliste, die Titel enthält, die Sie bereits genießen, und Empfehlungen basierend auf Ihren früheren Hörgewohnheiten.

„Unsere Gaming-Community liebt ihre persönliche Musik genauso wie ihre Lieblings-Xbox-Spiele. Jetzt erweitern wir ihr Konsolenerlebnis mit Texten, um ihnen noch mehr Unterhaltungsmöglichkeiten zu bieten“, sagte Clement Durandeau von Deezer.

„Es ist einfacher denn je, nach Lust und Laune einen Karaoke-Sing-Along-Jam zu veranstalten. Und wenn es Zeit zum Spielen ist, ist Deezer direkt an Ihrer Seite, um Ihnen einen persönlichen Soundtrack zu liefern, der Ihr digitales Abenteuer begleitet.“