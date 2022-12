Das nächste große Ding von WhatsApp ist eine Funktion, von der Sie nicht wussten, dass Sie sie brauchen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die es ermöglicht, dass Nachrichten verschwinden, sobald sie vom Empfänger gelesen wurden, um die Privatsphäre zu verbessern.

Die Funktion, die derzeit von WhatsApp getestet wird und in der neuesten Beta-Version der App auf Android verfügbar ist, lässt eine Nachricht automatisch ablaufen, sobald sie gelesen wurde. Die gelesenen Nachrichten können dann nicht mehr eingesehen oder abgerufen werden, wodurch sichergestellt wird, dass das, was gesendet wurde, privat bleibt. Solche Nachrichten können auch nicht weitergeleitet oder kopiert werden.

WhatsApp bietet bereits einmalige Medien wie Fotos und Videos an, aber dies ist das erste Mal, dass die Funktion auf Text angewendet wird. Und genau wie bei den Medien wird erwartet, dass jeder, der einen Screenshot des Textes macht, diesen in irgendeiner Weise redigiert sieht.

Die neue Funktion wurde nicht offiziell angekündigt, und es gibt keine Möglichkeit, zu bestätigen, wann sie für die Öffentlichkeit freigegeben wird. Normalerweise ist WhatsApp jedoch ziemlich gut darin, Funktionen von der Beta-Phase bis zur öffentlichen Veröffentlichung voranzutreiben, so dass wir ziemlich sicher sein können, dass wir früher oder später Einmal-sehen-Nachrichten sehen werden.

Die Möglichkeit, eine Nachricht zu verschicken, die sich automatisch zerstört, sobald sie angeschaut wird, hat einen offensichtlichen Nutzen, und das nicht nur in Mission Impossible-Filmen. Das Versenden von Passwörtern über WhatsApp ist nichts, was wir empfehlen würden, aber es könnte auf diese Art und Weise gemacht werden. Auch andere persönliche Informationen können auf diese Weise geteilt werden, in der Gewissheit, dass sie entfernt werden, sobald sie gesehen werden.

