Wie man sich selbst eine Nachricht auf WhatsApp schickt

(Pocket-lint) - WhatsApp ist dabei, eine neue Funktion einzuführen, die ziemlich einfach, aber potenziell sehr nützlich ist - Message Yourself.

Sie tut genau das, was auf der Verpackung steht: Sie erhalten einen privaten Nachrichten-Feed, in dem Sie Nachrichten an sich selbst posten können, egal ob es sich um Erinnerungen, Notizen oder etwas anderes handelt.

Die Verwendung ist glücklicherweise sehr einfach, und Sie werden wissen, ob die Funktion bei Ihnen angekommen ist, wenn Sie die ersten beiden Schritte unten befolgen können.

So verwenden Sie Message Yourself auf WhatsApp

So senden Sie sich selbst Nachrichten.

Öffnen Sie WhatsApp und erstellen Sie einen neuen Chat über die Schaltfläche oben rechts auf dem Display Prüfen Sie, ob ein Kontakt für Sie selbst am Anfang Ihrer Liste steht. Wenn ja, tippen Sie darauf, um den Chat zu erstellen und sich selbst eine private Nachricht zu senden.

Das war's - von nun an haben Sie eine Art privaten Nachrichtenthread, in dem Sie Links, die Sie speichern möchten, Entwürfe von Nachrichten oder eine Reihe anderer Zwecke ablegen können.

Wenn Sie keinen Kontakt für sich selbst sehen können, wenn Sie die obigen Schritte ausführen, ist die Funktion möglicherweise noch nicht in Ihrem Gebiet verfügbar, oder Sie müssen Ihre App-Version im Google Play Store oder App Store manuell aktualisieren.

Theoretisch sollte die Funktion weltweit verfügbar sein, so dass es nur noch eine Frage der Zeit sein sollte, bis wir sie alle nutzen können.

Weitere Tipps und Tricks zu WhatsApp finden Sie in unserem ausführlichen Leitfaden hier.

Schreiben von Max Freeman-Mills.