Einführung von WhatsApp Communities

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - WhatsApp kündigte Anfang 2022 eine neue Funktion namens "Communities" an und hat nun bestätigt, dass das System für alle Nutzer ausgerollt wird.

Die Funktion befindet sich seit April in der Testphase und ermöglicht es Organisationen oder Gruppen von Nutzern, Untergruppen zu bilden, um Chats einfacher aufzuteilen, während alle unter demselben Dach bleiben.

Das bedeutet, dass es ein bisschen wie in einem Slack- oder Teams-System bei der Arbeit ist, wo man mit jedem chatten kann, dem man möchte, aber es gibt bestimmte Gruppen oder Kanäle, denen man beitreten kann.

Sie können zum Beispiel eine Community haben, in der alle Ihre Freunde vertreten sind, aber auch Gruppen, in denen Dinge besprochen werden, an denen nur bestimmte Personen interessiert sind, oder Veranstaltungen, an denen bestimmte Personen nicht teilnehmen können.

Die besten iPhone-Apps 2022: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 30 April 2022 Dies sind die absolut besten iPhone-Apps, die derzeit erhältlich sind, von Produktivitäts-Apps bis hin zu Apps für Reisen, Lesen, Musikhören und

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Das ist ziemlich praktisch, und es bedeutet auch, dass Administratoren alle Mitglieder einer Community über einen Ankündigungskanal erreichen können, wenn es darum geht, allen eine Neuigkeit mitzuteilen.

Neben den Communities führt WhatsApp auch die versprochene Änderung ein, die Gruppenlimits von 512 auf 1024 Teilnehmer und das Limit für Videoanrufe auf 32 Personen zu erhöhen.

Schließlich wird die neue In-App-Abstimmung es einfacher machen, zwischen einigen Optionen in einer Gruppe zu wählen, ohne eine externe Website für ein Handzeichen verwenden zu müssen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.