WhatsApp testet seine bisher sinnloseste Funktion in der Beta-Phase

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - WhatsApp testet jetzt die Möglichkeit, eine Umfrage zu einem Chat hinzuzufügen, an dem nur zwei Personen beteiligt sind, was sie etwas sinnlos macht.

Die Nachricht kommt Monate, nachdem WhatsApp zum ersten Mal Beta-Tests für Umfragen in Gruppenchats durchgeführt hat, eine Funktion, die angesichts der Notwendigkeit, einen Konsens mit mehreren anwesenden Personen zu erreichen, sehr sinnvoll ist. Einem neuen Bericht zufolge testet das Instant Messaging-Unternehmen nun dieselbe Funktion in Chats mit nur zwei Personen, wobei die Gründe dafür noch nicht klar sind.

Angeblich funktioniert die Funktion, die derzeit nur einer Handvoll Betatestern zur Verfügung steht, auf ähnliche Weise wie in einem Gruppenchat. Das bedeutet, dass die Person, die die Umfrage erstellt, bis zu 12 Optionen hinzufügen kann, und dass die App die Anzahl automatisch aktualisiert, wenn die Leute abstimmen. Aber auch hier wird nur eine weitere Person abstimmen, was dem Ergebnis etwas die Spannung nimmt.

WABetaInfo merkt an, dass WhatsApp den Leuten vielleicht einfach nur eine unterhaltsame Möglichkeit bietet, die Meinung von jemandem zu ein paar verschiedenen Optionen einzuholen, wenn es zum Beispiel darum geht, was es zum Abendessen geben soll. Dennoch erscheint es seltsam, dass diese Funktion existiert, wenn nur zwei Personen an der Entscheidung beteiligt sind. Von allen Funktionen, die wir im Laufe der Jahre bei WhatsApp getestet haben, scheint dies eine zu sein, die am ehesten gestrichen wird, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Schreiben von Oliver Haslam.