Ofcom nimmt WhatsApp, Zoom und FaceTime ins Visier

(Pocket-lint) - Die britische Kommunikationsaufsichtsbehörde Ofcom untersucht die Auswirkungen von Chat- und Videodiensten wie WhatsApp, Zoom und FaceTime auf herkömmliche Anrufe und Nachrichtenübermittlung. Sie versucht auch herauszufinden, ob deren Unfähigkeit, plattformübergreifende Kommunikation zu ermöglichen, Anlass zu Bedenken gibt.

Der Prozess steht erst am Anfang und kann viele Monate, ja sogar Jahre dauern, aber Ofcom will sicherstellen, dass sich die neuen Technologien nicht negativ auf den Wettbewerb zwischen allen Kommunikationsanbietern im Vereinigten Königreich auswirken.

Darüber hinaus hat die Regulierungsbehörde einen Prozess eingeleitet, um die "Art und Intensität des Wettbewerbs" zwischen digitalen persönlichen Assistenten, Smart-TVs und Smart-Lautsprechern zu verstehen. Sie will das Verbraucherverhalten, "künftige Entwicklungen" und die Rolle der Hauptakteure auf dem Markt analysieren, nicht zuletzt ihre Verhandlungsmacht mit den Anbietern von Inhalten. Im Wesentlichen will sie sicherstellen, dass Unternehmen wie Amazon, Google, Samsung und LG nicht in der Lage sind, kleinere Konkurrenten durch ihre Geschäfte zu verdrängen.

"Die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, spielen und Geschäfte machen, hat sich durch digitale Dienste verändert. Doch mit der wachsenden Zahl von Plattformen, Geräten und Netzwerken, die Inhalte bereitstellen, wachsen auch die technologischen und wirtschaftlichen Probleme, mit denen die Regulierungsbehörden konfrontiert sind", sagte Selina Chadha, Direktorin für Konnektivität bei Ofcom.

"Deshalb starten wir ein Arbeitsprogramm, um diese digitalen Märkte zu untersuchen, Wettbewerbsbedenken zu ermitteln und sicherzustellen, dass sie für die Menschen und Unternehmen, die auf sie angewiesen sind, gut funktionieren.

Die Regulierungsbehörde hat auch bekannt gegeben, dass sie die Cloud-Dienste von Microsoft, Amazon und Google unter die Lupe nehmen wird.

Schreiben von Rik Henderson.