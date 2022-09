Wie man ungelesene Chats in WhatsApp filtert

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es gibt so viele tolle Funktionen in der WhatsApp-App, dass man leicht einige der besten übersehen kann.

Wussten Sie, dass Sie zum Beispiel Ihr WhatsApp-Profilbild vor bestimmten Kontakten verbergen können, ebenso wie Ihren Status "Zuletzt gesehen"? Sie können auch mit Emojis auf Nachrichten reagieren und verschwindende Nachrichten für die Nachrichten verwenden, die Sie nur einmal sehen möchten.

Wir haben ein ganzes Feature den geheimen WhatsApp-Tipps und -Tricks gewidmet, aber hier konzentrieren wir uns auf eine Funktion, die im Juni 2022 eingeführt wurde und die wir erst jetzt bemerkt haben - die Möglichkeit, ungelesene Nachrichten zu filtern.

Es ist schon seit einiger Zeit möglich, Chats an den Anfang Ihrer WhatsApp-Chats zu pinnen, aber Sie können nur bis zu drei anpinnen. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie wie wir mehrere ungelesene Chats in WhatsApp haben, diese so weit nach unten verschwinden können, dass Sie sie völlig vergessen.

Hier erfährst du, wie du deine ungelesenen WhatsApp-Nachrichten filtern kannst, damit nur deine ungelesenen Chats auf deinem Bildschirm erscheinen.

Befolge diese Schritte, um deine ungelesenen WhatsApp-Chats herauszufiltern.

Öffnen Sie die WhatsApp-App Tippen Sie auf die Registerkarte Chats am unteren Rand Wischen Sie von oben nach unten, um die Suchleiste zu öffnen Tippen Sie auf die drei absteigenden Linien rechts neben der Suchleiste Wenn sie blau hervorgehoben ist, werden Ihre Chats nach ungelesen gefiltert. Das war's!

Schreiben von Britta O'Boyle.