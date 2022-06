WhatsApp führt mehr Datenschutzoptionen ein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - WhatsApp führt einige Datenschutzoptionen ein, um Ihnen mehr Kontrolle darüber zu geben, wer was über Ihr Profil auf dem Social Media-Dienst sieht.

Die Änderungen geben Ihnen die Möglichkeit zu wählen, wer Ihr Profilbild, "Über"-Informationen, Ihren Status und Ihre "Zuletzt gesehen"-Zeit sieht.

Diese Einstellungen waren laut XDA Developers schon eine ganze Weile in der Testphase, werden nun aber allen WhatsApp-Nutzern zur Verfügung stehen, nachdem das Unternehmen die Einführung selbst bestätigt hat.

Um Ihre Privatsphäre online noch besser zu schützen, führen wir neue Optionen für Ihre Datenschutzeinstellungen ein.



Jetzt können Sie auswählen, wer aus Ihrer Kontaktliste Ihr Profilfoto, Ihr Impressum und Ihren Zuletzt gesehen-Status sehen kann. Für weitere Informationen folgen Sie diesem Link: https://t.co/UGMCx2n70h- WhatsApp (@WhatsApp) June 15, 2022

In jedem Fall können Sie laut den aktualisierten Richtlinien von WhatsApp aus den folgenden Kategorien auswählen, wer Ihre Informationen sehen kann: jeder, jeder in Ihrem Kontaktbuch, jeder in Ihren Kontakten mit Ausnahme bestimmter, von Ihnen ausgewählter Kontakte und niemand.

Damit haben Sie die Möglichkeit, sich entweder völlig privat zu halten oder eine Kontaktliste mit Personen zu erstellen, denen Sie genug vertrauen, um Ihre Informationen zu erhalten - eine willkommene Änderung für alle, die das Gefühl hatten, dass WhatsApp bei der Weitergabe von Details etwas zu liberal war.

In der neuesten Version der App finden Sie die neuen Optionen unter Account > Datenschutz im Einstellungsmenü der App.

