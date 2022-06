So übertragen Sie Ihren WhatsApp-Chatverlauf auf ein neues Telefon

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Meta aktualisiert WhatsApp mit der Möglichkeit, den Gesprächsverlauf einfach von Android auf das iPhone zu übertragen. Zuvor war es nur möglich, Chats vom iPhone auf Android zu übertragen. CEO Mark Zuckerberg kündigte die Änderung in einem Facebook-Post an und reagierte damit auf die seit langem bestehenden Beschwerden darüber, wie schwierig es sein kann, Telefondaten zwischen den beiden mobilen Betriebssystemen zu migrieren. Hier ist alles, was Sie darüber wissen müssen, wie Sie WhatsApp-Chats zwischen Ihren Telefonen übertragen können, egal ob Sie Android oder iPhone verwenden.

Zunächst müssen Sie die App "Move to iOS" von Apple verwenden. Sie hilft Android-Nutzern, ihre Kontakte, Kalender, SMS und jetzt auch WhatsApp-Chats auf das iPhone zu übertragen.

Laden Sie die App Move to iOS auf Ihr Android-Telefon herunter. Weitere Informationen darüber, wie Move to iOS funktioniert, finden Sie auf der Support-Seite von Apple hier. Beginnen Sie damit, Ihr neues oder werkseitig zurückgesetztes iPhone einzurichten. Wählen Sie die Option "Daten von Android übertragen". Befolgen Sie die Schritte in der App "Move to iOS" auf Ihrer Android-App. Sobald Ihr iPhone vollständig eingerichtet ist, öffnen Sie die WhatsApp-App. Melden Sie sich mit der gleichen Telefonnummer an. Ihr bereits vorhandener Android-Chatverlauf sollte angezeigt werden.

Die Übertragung von WhatsApp-Chats von Android auf das iPhone hat ihre Tücken.

Der Vorgang funktioniert nur mit neuen oder werkseitig zurückgesetzten iPhones.

Um die Übertragung von Chat-Daten zu starten, muss die App laufen: Android 5 oder höher auf Ihrem Android-Gerät iOS 15.5 auf Ihrem iPhone

Wenn Sie bereits einen iOS-Chatverlauf haben, wird dieser durch den importierten Android-Verlauf überschrieben.

In Android 12 bietet Google eine Funktion auf Betriebssystemebene, mit der Sie Ihre WhatsApp-Chatverläufe von einem iPhone auf Ihr Android-Gerät übertragen können. Die Funktion war zum Start auf Pixel-Telefone beschränkt, wird aber jetzt auf alle neuen Smartphones mit Android 12 ausgerollt.

Schließen Sie das iPhone über ein USB-C-auf-Lightning-Kabel an Ihr neues oder werkseitig zurückgesetztes Android 12-Telefon an.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um alle oder ausgewählte Daten vom iPhone auf Ihr Android 12-Telefon zu importieren.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, tippen Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um die Übertragung der Daten abzuschließen.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, scannen Sie den auf dem Android-Gerät angezeigten QR-Code mit Ihrem iPhone.

Durch das Scannen des QR-Codes wird WhatsApp auf dem iPhone geöffnet.

Tippen Sie auf die Schaltfläche "Start", und das war's.

Die Übertragung von WhatsApp-Chats von iPhone auf Android-Geräte hat ihre Tücken.

Der Vorgang funktioniert nur mit neuen oder werkseitig zurückgesetzten Android 12-Geräten.

Sie benötigen ein USB-C-auf-Lightning-Kabel, um die Übertragung zu starten.

Für Samsung-Handys mit Android gibt es einen separaten Übertragungsprozess.

WhatsApp hat nicht nur mit Google zusammengearbeitet, um lokale Übertragungen von WhatsApp-Backups von einem iPhone auf ein Android-Gerät zu ermöglichen, sondern auch speziell mit Samsung. Wenn Sie von einem iPhone auf ein Android-Gerät von Samsung wechseln, können Sie Ihren Chatverlauf, Ihre Kontoinformationen, Ihr Profilfoto und Ihre Einstellungen übertragen. Sie können nur keine Anrufe übertragen.

Setzen Sie Ihr Samsung-Gerät zurück. Öffnen Sie die Smart-Switch-App auf Ihrem Samsung-Gerät. Verbinden Sie Ihr iPhone über ein USB-C-auf-Lightning-Kabel mit Ihrem Samsung-Gerät. Wählen Sie alle Apps und Daten aus, die Sie übertragen möchten, einschließlich WhatsApp. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, scannen Sie den QR-Code, der auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt wird. Der QR-Code sollte WhatsApp auf Ihrem iPhone öffnen. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Start", um mit der Übertragung der Daten fortzufahren. Sie können nun Ihr Samsung-Gerät fertig einrichten. Öffnen Sie anschließend WhatsApp und melden Sie sich mit der gleichen Nummer wie auf dem iPhone an. Drücken Sie auf die Schaltfläche Importieren, um den Vorgang abzuschließen.

Benötigen Sie weitere Hilfe? Sehen Sie sich den WhatsApp-Support-Leitfaden für die Migration von Daten vom iPhone zu Samsung an.

