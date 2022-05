Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Einer der beständigsten Bestandteile der WhatsApp-Erfahrung in den letzten zehn Jahren war die Angst vor dem Wissen, dass das Verlassen einer Gruppe ein sehr öffentlicher Akt ist - Ihr Weggang wurde immer dem gesamten Chat angekündigt, wenn Sie ihn vollzogen haben.

Das soll sich nun ändern, nachdem eine Beta-Funktion aufgetaucht ist, die den Eindruck erweckt, dass man bald in der Lage sein wird, eine Gruppe so zu verlassen, dass nur die Administratoren benachrichtigt werden und nicht mehr alle Mitglieder des Chats.

Es klingt vielleicht nicht nach einer einschneidenden Veränderung und ist in vielerlei Hinsicht unbedeutend, aber nach vielen Jahren der Nutzung von WhatsApp sind wir in Dutzenden von Chats, an denen wir nicht mehr teilnehmen, aber wir können uns nicht dazu durchringen, sie ostentativ zu verlassen.

Die Nachricht kommt über einen Screenshot des Dialogfelds, das beim Versuch, die Gruppe zu verlassen, auftauchen könnte und in dem es nun heißt: "Nur Sie und die Gruppenadministratoren werden benachrichtigt, dass Sie die Gruppe verlassen haben".

Die Funktion wurde von WABetaInfo entdeckt, wird aber noch nicht von tatsächlichen Nutzern getestet - das bedeutet, dass es keinen wirklichen Zeitplan gibt, wann sie für tatsächliche Nutzer verfügbar sein wird, und es besteht immer noch eine gute Chance, dass sie aus einer Vielzahl von Gründen nicht veröffentlicht wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.