(Pocket-lint) - WhatsApp, das sich im Besitz von Meta befindet, hat eine neue Funktion namens Communities angekündigt, die in den kommenden Monaten getestet werden soll, bevor sie in größerem Umfang eingeführt wird. Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

In WhatsApp benötigen Sie die Telefonnummer einer Person, um sie hinzuzufügen, und Gruppenchats haben eine maximale Teilnehmerzahl von 256 Personen. Mit der neuen Registerkarte "Communities", die für eine ausgewählte Anzahl von Gruppen eingeführt wird, können Tausende an einer Community teilnehmen, die mehrere Untergruppen-Chats beherbergt. Sobald Sie in einer Community sind, wird Ihre Telefonnummer versteckt (außer vor den Administratoren und den Personen, mit denen Sie in einer Untergruppe sind).

Die von Meta-CEO Mark Zuckerberg als "große Entwicklung" für die Messaging-App bezeichnete Version von Communities wurde bereits im vergangenen Jahr vorgestellt, aber WhatsApp hat bis jetzt gewartet, um sie anzukündigen.

Zuckerberg sagte, dass sich Communities auf Feeds konzentrieren wird: "Auf die gleiche Weise, wie soziale Feeds die grundlegende Technologie hinter dem Internet genommen haben und es so gemacht haben, dass jeder Menschen und Inhalte online finden kann, denke ich, dass Community Messaging die grundlegenden Protokolle hinter One-to-One Messaging nehmen und sie erweitern wird, so dass man einfacher mit Gruppen von Menschen kommunizieren kann, um Dinge gemeinsam zu erledigen".

Noch ist wenig bekannt, da Pocket-lint die Communities noch nicht getestet hat und WhatsApp zugegebenermaßen noch an den Details arbeitet, wie Communities genau funktionieren werden, basierend auf dem Feedback von frühen Testern. Aber laut WhatsApp und Zuckerbergs Ankündigungsposts über Communities können Sie die folgende Benutzererfahrung erwarten:

Mit Communities können Sie laut Meta...

Separate Gruppen unter einem Dach zusammenführen

Updates erhalten, die an die gesamte Community gesendet werden

Kleinere Diskussionsgruppen zu Themen, die Ihnen wichtig sind, einfach organisieren

Nutzen Sie als Administrator leistungsstarke Tools, darunter: Ankündigungsnachrichten, die an alle gesendet werden Kontrolle darüber, welche Gruppen einbezogen werden können



WhatsApp führt auch neue Funktionen ein, um Communities besser zu unterstützen, z. B. Emoji-Reaktionen, die Möglichkeit für Gruppenadministratoren, Nachrichten zu löschen, Dateifreigabe bis zu 2 GB und Anrufe für bis zu 32 Personen.

Communities könnten es z. B. einem Schulleiter erleichtern, alle Eltern von Schülern zusammenzubringen. Sie können wichtige Informationen austauschen und Gruppen für bestimmte Klassen, außerschulische Aktivitäten oder ehrenamtliche Tätigkeiten einrichten. Communities ermöglichen auch anderen Gruppen, die sich eng zusammenschließen, wie z. B. Mitgliedern einer Religionsgemeinschaft oder sogar Unternehmen, sichere und private Gruppengespräche zu führen.

Laut WhatsApp sind Communities "von Natur aus privat". Im Gegensatz zu Telegram ist die gesamte Kommunikation zwischen Personen in einer Community verschlüsselt, obwohl der Name und die Beschreibung einer Community nicht verschlüsselt sind.

Sie können hiermehr darüber lesen, wie Meta den Datenschutz und die Sicherheit für Communitieshandhabt .

WhatsApp wird Communities im Laufe dieses Jahres in ausgewählten Ländern testen.

Schließlich werden Communities für alle Nutzer weltweit eingeführt und ermöglichen es Ihnen, separate Gruppenchats "unter einem Dach mit einer für sie geeigneten Struktur zu vereinen", erklärte WhatsApp in einem Blogbeitrag zur Ankündigung. "Auf diese Weise können die Nutzer Updates erhalten, die an die gesamte Community gesendet werden, und ganz einfach kleinere Diskussionsgruppen zu den Themen organisieren, die für sie wichtig sind.

Ja. Meta arbeitet an Community-Funktionen für Facebook und Messenger.

