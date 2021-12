WhatsApp startet mit Novi . einen Zahlungstest für Kryptowährungen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - WhatsApp testet eine Kryptowährungsfunktion, die von Novi betrieben wird, Metas digitaler Brieftasche, die vor einigen Monaten als Pilotprojekt gestartet wurde.

Die Chat-App startet mit einem Test, der es einer „begrenzten Anzahl“ von Menschen in den USA ermöglicht, Zahlungen mit Pax Dollars (USDP), einer von Paxos ausgegebenen US-Dollar-gestützten Stablecoin, zu senden und zu empfangen. Um eine Zahlung mit WhatsApp zu senden, müssen Sie laut Novi-Website zuerst auf das Büroklammer-Symbol auf Android oder das +-Symbol auf iOS tippen und dann aus den Menüoptionen "Zahlung" auswählen.

Es gibt keine Gebühren oder Beschränkungen für das Senden oder Empfangen von Kryptowährung und Zahlungen werden sofort überwiesen.

Es gibt eine neue Möglichkeit, die digitale Geldbörse @Novi auszuprobieren. Ab heute kann eine begrenzte Anzahl von Menschen in den USA mit Novi auf @WhatsApp Geld senden und empfangen, sodass das Senden von Geld an Familie und Freunde so einfach ist wie das Senden einer Nachricht. pic.twitter.com/dGz3lejri7