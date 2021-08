WhatsApp kommt endlich bald auf das iPad

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - WhatsApp, die beliebteste Messaging-Anwendung der Welt, erhält laut WABetaInfo endlich die lang erwartete native iPad-Unterstützung – eine Website, die sich ausschließlich der Analyse der neuesten Funktionen von WhatsApp-Beta-Versionen widmet.

Das Unternehmen im Besitz von Facebook testet derzeit die Unterstützung für mehrere Geräte in der neuesten Beta-Version der Apps, und jetzt ist das iPad zum ersten Mal als verknüpfbares Gerät verfügbar.

NEWS: WhatsApp arbeitet endlich an Multi-Device 2.0, und Sie können das iPad als neues verknüpftes Gerät verwenden ️

Android-Tablets sollen auch mehrere Geräte auf WhatsApp für Android unterstützen!



Es befindet sich in der Entwicklung und wird in einem zukünftigen Update veröffentlicht. Folgen Sie mir, um mehr zu entdecken pic.twitter.com/rND4xQfBDj