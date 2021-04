Aktualisierung der WhatsApp-Nutzungsbedingungen: Was Sie tun müssen und warum

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - WhatsApp von Facebook fordert seine Nutzer auf, eine neue Vereinbarung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu unterzeichnen. Hier ist was passiert und warum.

Ja, im Januar 2021 hat WhatsApp eine neue Datenschutzrichtlinie eingeführt, für die ein Begrüßungsbildschirm in der App versucht hat, Sie dazu zu bringen, sich anzumelden.

Einige Benutzer sahen es als Facebook an, das versuchte, mehr persönliche Informationen von Menschen zu erhalten, und eine große Anzahl von Menschen strömte zu konkurrierenden Chat-Apps wie Telegram und Signal - obwohl dies nicht unbedingt bedeutet, dass sie WhatsApp natürlich nicht mehr verwenden. WhatsApp musste auf das Update zurückgreifen und sagte, es würde mehr Zeit geben . Beachten Sie, dass dieses Problem nicht behoben werden konnte.

WhatsApp fordert die Benutzer nun auf, den Nutzungsbedingungen auf subtilere Weise zuzustimmen, indem sie ein Banner oben in Ihrer Chats-Liste verwenden. Wenn Sie auf das x klicken, um es zu schließen, wird es nach einer Weile wieder angezeigt.

Entgegen der landläufigen Meinung sind alle WhatsApp-Chats durchgehend verschlüsselt und können von Facebook nicht aufgerufen werden.

WhatsApp sagt: "Das Update enthält neue Optionen, mit denen Benutzer ein Unternehmen über WhatsApp benachrichtigen müssen, und bietet weitere Transparenz darüber, wie wir Daten sammeln und verwenden. WhatsApp betont, dass diese neuen Funktionen" völlig optional "sind.

"Obwohl heute nicht jeder mit einem Unternehmen auf WhatsApp einkauft, glauben wir, dass sich in Zukunft mehr Menschen dafür entscheiden werden, und es ist wichtig, dass sich die Menschen dieser Dienste bewusst sind. Dieses Update erweitert nicht unsere Fähigkeit, Daten mit Facebook zu teilen."

"Wir führen keine Protokolle darüber, wer alle Nachrichten verschickt oder anruft. Wir können Ihren freigegebenen Standort auch nicht sehen und Ihre Kontakte nicht mit Facebook teilen."

WhatsApp fügte jedoch hinzu, dass die Geschäftsfunktionen Teil der kostenlosen Bereitstellung der App sind. Mit anderen Worten, Unternehmen werden für diese Funktionen belastet. "Einige Einkaufsfunktionen umfassen Facebook, damit Unternehmen ihr Inventar über Apps hinweg verwalten können. Wir zeigen weitere Informationen direkt in WhatsApp an, damit die Benutzer entscheiden können, ob sie mit Unternehmen in Kontakt treten möchten oder nicht."

Facebook erhält "einige begrenzte Daten" von WhatsApp - Ihre Telefonnummer, die Sie beim Anmelden hinzufügen, und beispielsweise Details zu Ihrem Mobilgerät. Viele Apps haben Zugriff auf diese Informationen.

"Wir wissen, dass einige Leute möglicherweise andere Apps ausprobieren, um zu sehen, was sie zu bieten haben", sagt das Unternehmen. "Wir haben gesehen, dass einige unserer Konkurrenten versucht haben, zu behaupten, dass sie die Nachrichten von Personen nicht sehen können. Wenn eine App standardmäßig keine End-to-End-Verschlüsselung bietet, bedeutet dies, dass sie Ihre Nachrichten lesen können." Es ist klar, dass Telegramm hier im Rampenlicht steht, da es keine Standard-End-to-End-Verschlüsselung bietet, obwohl es eine Option dafür gibt. Das Signal ist sicherer und verwendet jedoch Verschlüsselung

Mit einem Wort, ja. Es gibt eine Frist bis zum 15. Mai, die Sie jedoch jederzeit akzeptieren können. Ihr Konto wird nicht gelöscht, wenn Sie den neuen Bedingungen nicht zustimmen. WhatsApp sagt jedoch: "Sie haben erst dann die volle Funktionalität von WhatsApp, wenn Sie dies akzeptieren. Für kurze Zeit können Sie Anrufe und Benachrichtigungen empfangen." kann aber keine Nachrichten aus der App lesen oder senden. " Autsch.

Wenn Sie gehen möchten, können Sie Ihre Chats vor Ablauf der Frist exportieren.

Beste Android Apps 2021: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 1 April 2021

Hier finden Sie die vollständigen FAQ von WhatsApp zum Update, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Schreiben von Dan Grabham.