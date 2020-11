41 geheime WhatsApp-Tipps und Tricks, die Sie vielleicht nicht kennen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mittlerweile gibt es jede Menge Messaging-Dienste, aber WhatsApp verfügt über zahlreiche Funktionen und ist äußerst weit verbreitet. Die Facebook-App behauptet, weltweit über zwei Milliarden Benutzer zu haben, was ziemlich erstaunlich ist.

Hier sind einige geheime Tipps, die Sie vielleicht nicht kennen, gemischt mit ein paar Standardtipps für WhatsApp-Neulinge.

Mit WhatsApp können Sie Fotos und Videos an Kontakte senden sowie einen Kontakt oder ein Dokument freigeben. Sie können jedoch auch Ihren Standort senden. Dies ist sehr praktisch, wenn Sie einen Freund irgendwo treffen, insbesondere wenn Sie sich für die Freigabe des Live-Standorts entscheiden. Dadurch kann Ihr Kontakt Ihren Live-Standort für die von Ihnen gewählte Dauer anzeigen, damit er Sie verfolgen kann. Die Dauer beträgt 15 Minuten, 1 Stunde oder 8 Stunden.

iOS: Chat> Spezifischer Chat> Tippen Sie links neben dem Meldungsfeld auf "+"> Standort> Live-Standort freigeben> Zeitrahmen auswählen.

Android: Chat> Spezifischer Chat> Tippen Sie auf die Büroklammer rechts neben dem Meldungsfeld> Standort> Live-Standort freigeben> Zeitrahmen auswählen.

Sie können alle Personen sehen, mit denen Sie Ihren Live-Standort teilen, indem Sie Einstellungen> Konto> Datenschutz> Live-Standort öffnen.

Jemand hat Ihnen möglicherweise seine Adresse gesendet, oder Sie erinnern sich vielleicht daran, über ein bestimmtes Programm oder einen bestimmten Film gesprochen zu haben, aber Sie möchten nicht alle Ihre Nachrichten durchblättern, um herauszufinden, wonach Sie suchen. Oben in all Ihren Chats unter iOS befindet sich eine Suchleiste. Unter Android gibt es ein Suchsymbol.

Sie können vom Beginn eines Städtenamens an alles in die Suchleiste eingeben, wenn Sie nach einer Adresse für ein bestimmtes Wort suchen und alle Chats mit diesem Wort unten als bestimmte Nachrichten angezeigt werden. Wenn Sie auf ein entsprechendes Ergebnis klicken, gelangen Sie zu dem Teil der Chat-Konversation, den Sie geführt haben.

Wenn Sie einen bestimmten Chat und nicht alle Ihre Chats durchsuchen möchten, ist dies ebenfalls möglich. Vielleicht hatten Sie ein Gespräch über einen bestimmten Treffpunkt oder sie haben Ihnen zum Beispiel ihre andere Kontaktnummer oder ihre Adresse geschickt.

iOS: Chats> Spezifischer Chat> Tippen Sie oben auf Kontaktinformationen> Chat-Suche> Geben Sie die Suchleiste ein, die oben in diesem bestimmten Chat angezeigt wird.

Android: Chats> Spezifischer Chat> Öffnen Sie das Menü oben rechts> Suchen> Geben Sie die Suchleiste ein, die oben in diesem bestimmten Chat angezeigt wird.

WhatsApp ist nicht nur für Sofortnachrichten gedacht, sondern kann auch zum Tätigen von Video- und Sprachanrufen verwendet werden. WhatsApp-Anrufe verwenden Ihre Internetverbindung und nicht die Minuten Ihres Plans.

iOS & Android: Chats> Spezifischer Chat> Drücken Sie auf das Anrufsymbol oder das Videosymbol in der oberen rechten Ecke.

Wer ist wirklich deine Lieblingsperson? Es könnte nicht sein, wer du denkst. Es gibt unter anderem eine Möglichkeit, die Personen zu finden, an die Sie die meisten Nachrichten senden, und wie viel Speicher jede Person belegt.

iOS & Android: Einstellungen> Daten- und Speichernutzung> Speichernutzung> Kontakt auswählen.

Es ist möglich, alle Nachrichten, Fotos oder Videos, GIFs, Kontakte, Standorte, Sprachnachrichten, Dokumente und Aufkleber in einem Chat zu löschen. Sie können beispielsweise alle Nachrichten in einem bestimmten Chat oder Gruppenchat löschen, aber alle Fotos hinterlassen.

iOS & Android: Einstellungen> Daten- und Speichernutzung> Speichernutzung> Wählen Sie Kontakt> Verwalten> Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben dem zu löschenden Element, z. B. Videos oder Sprachnachrichten> Löschen bestätigen.

Wenn Sie nur über eine begrenzte Datenmenge verfügen, möchten Sie nicht, dass WhatsApp alles wegfrisst. Zum Glück können Sie anpassen, wann Medien heruntergeladen werden dürfen, und sicherstellen, dass Anrufe so wenig Daten wie möglich verwenden.

iOS & Android: Einstellungen> Daten- und Speichernutzung> Automatischer Download von Medien> Wechseln Sie nur für jede Option zum Speichern Ihrer Daten zu Wi-Fi.

Wenn Sie sich Sorgen über Ihre Datennutzung machen, können Sie genau herausfinden, wie viel Sie verwenden. Sie erhalten eine Aufschlüsselung der Gesamtzahl der gesendeten und empfangenen Nachrichten sowie der gesendeten und empfangenen Daten.

iOS & Android: Einstellungen> Konto> Datennutzung> Netzwerknutzung.

WhatsApp ist nicht auf Ihr Mobiltelefon beschränkt. Es gibt eine Web-App, die alles von Ihrem Telefon aus synchronisiert, und es gibt auch eine Desktop-App. Gehen Sie zu https://web.whatsapp.com/ oder laden Sie die Desktop-App von whatsapp.com/download/ herunter.

Anschließend müssen Sie WhatsApp auf Ihrem Telefon öffnen> Einstellungen> WhatsApp Web / Desktop> QR-Code im Browser oder in der Desktop-App scannen> Befolgen Sie die Anweisungen.

Sowohl die Web- als auch die Desktop-App stellen Chats und Warnungen auf Ihrem Computer bereit, sodass Sie schnell und einfach antworten können. Ihr Telefon muss jedoch verbunden sein, damit es funktioniert. Wenn Sie also die Verbindung verlieren, wird die Synchronisierung der Web-App beendet, bis Sie die Telefonverbindung wieder hergestellt haben. Weitere Informationen zur Funktionsweise finden Sie in unserer separaten Funktion .

WhatsApp verfügt über ein Standard-Hintergrundbild, das als Hintergrund für alle Ihre Chats angezeigt wird. Sie können dieses Hintergrundbild jedoch mit Optionen wie Volltonfarben, Ihren eigenen Fotos sowie einer Sammlung von Bildern von WhatsApp selbst ändern.

iOS: Einstellungen> Chats> Chat-Hintergrund> Wählen Sie Hintergrundbibliothek, Volltonfarben oder Fotos.

Android: Einstellungen> Chats> Chat-Hintergrundbild> Wählen Sie Hintergrundbildbibliothek, Volltonfarben, Galerie, Standard oder Kein Hintergrundbild.

Wenn Sie doppelte Sicherheit für Ihre WhatsApp-Chats wünschen, können iOS-Benutzer ihr WhatsApp-Konto so einstellen, dass beim Öffnen von WhatsApp eine Face ID- oder Touch ID-Authentifizierung erforderlich ist, auch wenn Ihr Gerät bereits entsperrt ist.

Sie können weiterhin auf Nachrichten aus Benachrichtigungen antworten und Anrufe entgegennehmen, wenn WhatsApp gesperrt ist. Es ist auch möglich, die Zeitdauer festzulegen, für die die Bildschirmsperre aktiviert werden soll.

iOS: Einstellungen> Konto> Datenschutz> Bildschirmsperre> Aktivieren der Option Gesichts-ID erforderlich / Touch-ID erforderlich> Wählen Sie die Zeitdauer aus (sofort, nach einer Minute, nach 15 Minuten oder nach einer Stunde).

Mit der zuletzt gesehenen Funktion von WhatsApp können Sie sehen, wann jemand WhatsApp zuletzt überprüft hat, und Benutzer können sehen, wann Sie zuletzt überprüft haben. Wenn ein zuletzt nicht gesehener Kontakt nicht deaktiviert wurde, wird er unter seinem Namen oben in einem offenen Chat angezeigt. So deaktivieren Sie zuletzt gesehen:

iOS & Android: Einstellungen> Konto> Datenschutz> Zuletzt gesehen> Zu niemandem wechseln.

Diese blauen Häkchen können Sie in eine ganze Welt voller Probleme bringen, insbesondere wenn Sie nicht sofort antworten und jemand sieht, dass Sie ihre Nachrichten gelesen haben. Sie können sie deaktivieren, aber es ist erwähnenswert, dass Sie in diesem Fall auch keine Lesebestätigungen für Ihre Nachrichten erhalten.

Apple-Benutzer: Wenn Sie Siri dazu bringen, die Nachricht zu lesen, werden die blauen Häkchen nicht angezeigt. Dies kann eine gute Möglichkeit sein, eine Nachricht zu lesen, ohne dass der Absender dies weiß. Android-Benutzer: Wenn Sie Ihre Nachrichten in Benachrichtigungen lesen, erhält der Absender keine blauen Häkchen.

iOS: Einstellungen> Konto> Datenschutz> Lesebestätigungen deaktivieren.

Android: Einstellungen> Konto> Datenschutz> Deaktivieren Sie Lesebestätigungen.

Haben Sie Ihr Telefon jemals an einen Freund weitergegeben und waren sofort in Panik über die Nachrichten, die er möglicherweise erhalten hat? Ja, das haben wir auch nicht. Für diejenigen, die dies getan haben, können Sie die Nachrichtenvorschau unter iOS deaktivieren, sodass nur der Name des Kontakts und nicht dessen Lebensgeschichte angezeigt wird, oder Sie können Benachrichtigungen ganz deaktivieren.

iOS: Einstellungen> Benachrichtigungen> Deaktivieren von Vorschau anzeigen / Einstellungen> Benachrichtigungen> Deaktivieren von Benachrichtigungen anzeigen.

Android bietet eine Reihe von Benachrichtigungssteuerelementen. In der WhatsApp-App selbst können Sie Benachrichtigungen mit hoher Priorität deaktivieren - solche, die oben auf dem Bildschirm angezeigt werden. Sie können die Benachrichtigungen auch auf Systemebene steuern, um Details geheim zu halten oder sie vollständig zu entfernen.

Android: Einstellungen> Benachrichtigungen> Ausschalten Verwenden Sie Benachrichtigungen mit hoher Priorität.

Möglicherweise möchten Sie nicht, dass jeder Ihr Profilbild sieht, insbesondere wenn Sie Teil mehrerer Gruppen sind, in denen Sie nicht jeden in der Gruppe kennen. Oder vielleicht möchten Sie einfach nur ein bisschen mysteriös für den Tag sein. In beiden Fällen können Sie auswählen, ob jeder, niemand oder nur Ihre Kontakte Ihr Bild sehen möchten.

iOS & Android: Einstellungen> Konto> Datenschutz> Profilfoto.

Es gibt viele Gründe, warum Sie einen Kontakt blockieren möchten, sodass wir nicht fragen, warum. Wir werden Sie nur darüber informieren, dass Sie, wenn Sie einen Kontakt blockieren, keine Nachrichten senden oder empfangen oder Anrufe von ihnen tätigen oder empfangen können. Selbst wenn Sie diese entsperren, werden Ihnen währenddessen keine an Sie gesendeten Nachrichten angezeigt Sie wurden blockiert.

iOS & Android: Chats> Spezifischer Chat> Tippen Sie oben auf den Betreff des Kontakts> Scrollen Sie nach unten> Kontakt blockieren.

Das Teilen von Fotos und Videos auf WhatsApp ist großartig, aber Sie möchten möglicherweise nicht, dass es zur Galerie Ihres Telefons hinzugefügt wird. Unter Android wird standardmäßig ein Ordner in der Galerie erstellt, während er unter iOS auf Ihrer Kamerarolle gespeichert wird. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie es ausschalten.

iOS: Einstellungen> Chats> Deaktivieren Sie In Kamerarolle speichern.

Android: Einstellungen> Chats> Medien in Galerie anzeigen deaktivieren.

Es ist auch möglich, die automatischen Bild- und Videoeinstellungen für bestimmte Chats zu ändern. Möglicherweise möchten Sie sicherstellen, dass Bilder immer von Ihrer Familie gespeichert werden, während Sie es vorziehen, nicht alle Bilder aus einem Gruppenchat in Ihrer Galerie oder Kamerarolle zu haben.

Alle Chats sind auf die Standardeinstellung (Aus) eingestellt, es sei denn, Sie ändern sie einzeln. Es besteht jedoch die Möglichkeit, Bilder und Videos von einem Kontakt immer oder nie zu speichern.

iOS: Chat> Spezifischer Chat> Tippen Sie oben im Display auf Kontakt oder Betreff> In Kamerarolle speichern> Auf Immer oder Nie einstellen.

Wenn Sie die Daten herunterladen und anzeigen möchten, die WhatsApp von Facebook über Sie sammelt, können Sie einen Datenbericht herunterladen und anzeigen .

iOS und Android: Einstellungen> Konto> Kontoinformationen anfordern> Bericht anfordern.

Haben Sie schon einmal in einem WhatsApp-Chat über mehrere Dinge gesprochen und müssen auf eine bestimmte Nachricht antworten? Mit WhatsApp können Sie auf eine bestimmte Nachricht antworten und diese über Ihrer Antwort anzeigen, damit die Person oder Personen, denen Sie Nachrichten senden, leicht sehen können, auf was Sie antworten.

iOS: Chats> Spezifischer Chat> Spezifische Nachricht> Wischen Sie in der Nachricht von links nach rechts> Geben Sie Ihre Antwort ein und klicken Sie auf Senden.

Android: Chats> Spezifischer Chat> Spezifische Nachricht> Langes Drücken> Antwort drücken.

Es ist möglich, eine Gruppennachricht privat in Ihrem Eins-zu-Eins-Chat zu beantworten, ohne den Eins-zu-Eins-Chat finden zu müssen, den Sie mit dieser bestimmten Person haben.

iOS: Halten Sie eine Nachricht in einem Gruppenchat gedrückt> Wählen Sie Mehr> Privat antworten. Die Nachricht wird in Ihrem Eins-zu-Eins-Chat mit dem folgenden Textfeld angezeigt, genau wie wenn Sie auf eine bestimmte Nachricht wie oben antworten.

Android: Halten Sie eine Nachricht in einem Gruppenchat gedrückt.> Wählen Sie die drei Schaltflächen in der oberen rechten Ecke aus.> Privat antworten. Die Nachricht wird in Ihrem Eins-zu-Eins-Chat mit dem folgenden Textfeld angezeigt, genau wie wenn Sie auf eine bestimmte Nachricht wie oben antworten.

Manchmal brauchen bestimmte Wörter mehr Nachdruck und schreiende Kappen schneiden es einfach nicht. Keine Sorge, mit WhatsApp können Sie die gewünschten Wörter oder Ausdrücke fett, kursiv oder durchgestrichen erstellen.

iOS & Android: Fügen Sie ein Sternchen auf beiden Seiten des Wortes oder der Phrase für * fett * hinzu. Fügen Sie einen Unterstrich auf beiden Seiten des Wortes oder der Phrase für _ kursiv _ hinzu. Fügen Sie zu beiden Seiten des Wortes oder der Phase ein Tild hinzu, um ~ durchzustreichen ~.

Sie haben keine Zeit, eine lange Antwort zu schreiben, oder können sich einfach nicht darum kümmern? Kein Problem. Mit WhatsApp können Sie Sprachnachrichten an Ihre Kontakte senden. Dies ist ideal, wenn Sie beispielsweise irgendwohin gehen und das ständige Tippen etwas mühsam machen.

iOS & Android: Chats> Spezifischer Chat> Tippen Sie auf das Mikrofon rechts neben dem Meldungsfeld> Halten Sie das Mikrofon gedrückt, während Sie Ihre Nachricht aufzeichnen. Warnung, es wird automatisch gesendet, nachdem Sie Ihren Finger abgehoben haben.

Wenn Sie eine Sprachnotiz auf WhatsApp senden möchten, anstatt eine Nachricht zu schreiben, können Sie das Mikrofon rechts neben dem Nachrichteneingabefeld gedrückt halten. Es ist auch möglich, die Mikrofontaste zu sperren, damit Sie Ihre Nachricht aufzeichnen können, ohne Ihr Telefon halten zu müssen.

iOS & Android: Chats> Spezifischer Chat> Tippen Sie auf das Mikrofon rechts neben dem Meldungsfeld> Halten Sie das Mikrofon gedrückt> Wischen Sie bis zum Schloss. Das Mikrofon wird dann in der Aufzeichnung gesperrt, bis Sie die Nachricht senden.

Warst du schon einmal unterwegs, hast einen Chat gelesen und dann völlig vergessen zu antworten? Wir machen es die ganze Zeit. Es gibt eine Möglichkeit, wichtige Chats mit einem Punkt zu markieren, um Sie daran zu erinnern, darauf zurückzukommen.

iOS: Chats> Wischen von links nach rechts> Als ungelesen markieren.

Android: Langes Drücken des Chats> Menü öffnen> Als ungelesen markieren.

Wenn Sie häufig vergessen, auf Nachrichten zu antworten, können Sie einen Chat auch so anheften, dass er oben in all Ihren Chats angezeigt wird, einschließlich der oben genannten neuen und ungelesenen Chats, anstatt ihn nur als ungelesen zu markieren. Es ist jedoch nur möglich, drei Chats zu pinnen, damit Sie nicht zu selbstgefällig werden, wenn Sie antworten.

iOS: Chats> Wischen von links nach rechts> Pin-Chat.

Android: Langes Drücken des Chats> Drücken Sie den Stift oben auf dem Bildschirm.

Gruppenchats können das Schlimmste sein. Möglicherweise können Sie das Gespräch nicht verlassen, aber Sie können Benachrichtigungen stummschalten, damit Sie nicht jedes Mal geweckt werden, wenn jemand seine zwei Cent einwirft.

iOS: Chats> Öffnen Sie den Gruppenchat / Chat> Tippen Sie auf den Betreff, um den Bildschirm Gruppeninformationen / Kontaktinformationen aufzurufen> Stumm> Wählen Sie aus, wie lange Sie ihn stumm schalten möchten.

Android: Chats> Chat öffnen> Menüschaltfläche> Stumm.

Mit Archiv-Chat können Sie eine Konversation auf Ihrem Chats-Bildschirm ausblenden. Der Chat wird nicht gelöscht. Sie können ihn lediglich aus Ihrem Haupt-Chat-Bildschirm entfernen, ohne ihn zu verlieren, und so Ihre Konversationen organisieren.

Sie können Gruppen oder einzelne Chats archivieren. Diese verschwinden, bis Sie vom oberen Rand der Chats-Anzeige nach unten ziehen und auf die Registerkarte Archivierte Chats tippen. Sie können auch alle Chats archivieren.

iOS: Chats> Spezifischer Chat> Wischen Sie von rechts nach links> Archivieren / Einstellungen> Chats> Alle Chats archivieren.

Android: Chats> Lang auf Chat drücken> Drücken Sie auf den Archivordner oben rechts auf dem Bildschirm

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Chats in iCloud oder Google Drive sichern, um sicherzustellen, dass Sie keine Ihrer Chats verlieren, wenn Sie Ihr Gerät verlieren oder das Gerät wechseln. Wenn Sie zwischen iOS und Android wechseln und umgekehrt, gibt es leider keine einfache Möglichkeit, Ihre Chats zu verschieben. Seien Sie also darauf vorbereitet, sie zu verlieren. Beachten Sie außerdem, dass archivierte Chats nicht mehr verschlüsselt sind.

iOS & Android: Einstellungen> Chats> Chat-Backup> Jetzt sichern.

Wenn Sie alle Kontakte, mit denen Sie chatten, auf Ihrer WhatsApp behalten möchten, aber alle Ihre Nachrichten löschen möchten, bietet Ihnen WhatsApp eine einfache Möglichkeit, dies zu tun.

iOS: Einstellungen> Chats> Alle Chats löschen.

Willst du eine saubere WhatsApp-Tafel? Beginnen Sie von vorne, indem Sie alle Ihre Chats löschen. Es bedeutet jedoch, dass Sie alles loswerden, nicht nur den Inhalt der Chats, sondern auch für jeden Kontakt einen neuen Chat starten müssen.

iOS: Einstellungen> Chats> Alle Chats löschen.

Wenn Sie einen bestimmten Chat löschen oder löschen möchten, ohne alle Ihre Chats zu verlieren, können Sie dies auch tun.

iOS: Chats> Spezifischer Chat> Wischen Sie von rechts nach links> Tippen Sie auf die drei Punkte> Chat löschen / Chat löschen.

Android: Chats> Spezifischer Chat> Tippen Sie oben rechts auf das Menü> Mehr> Chat löschen

Einige Nachrichten sind wichtiger als andere. Ob es sich um ein Datum handelt, an das Sie sich erinnern müssen, oder um ein gutes Restaurant, das Ihnen empfohlen wurde. Es ist möglich, diese Nachrichten mit einem Lesezeichen zu versehen und sie alle im Abschnitt "Markierte Nachrichten" leicht zu finden.

iOS: Chats> Spezifischer Chat> Spezifische Nachricht> Doppeltippen oder gedrückt halten und Stern drücken.

Android: Chats> Spezifischer Chat> Spezifische Nachricht> Gedrückt halten und Stern drücken.

So wie Sie eine bestimmte Nachricht in einem Chat markieren können, können Sie auch eine bestimmte Nachricht in einem Chat löschen. Sie können auch "für alle löschen" , dies muss jedoch innerhalb von 1 Stunde, 8 Minuten und 16 Sekunden erfolgen.

Wenn Sie für alle die Option "Löschen" auswählen, wird im Chat auch eine Nachricht angezeigt, die besagt, dass die Nachricht gelöscht wurde. Dies sieht zwar verdächtig aus, ist jedoch möglicherweise besser als die Nachricht, die Sie ursprünglich gesendet haben.

iOS & Android: Chats> Bestimmter Chat> Halten Sie eine bestimmte Nachricht gedrückt, die Sie löschen möchten> Drücken Sie Entf.

Hatten Sie schon einmal einen freien Abend und wollten mehrere Ihrer Freunde fragen, ob sie in der Nähe sind, ohne jeden Chat öffnen zu müssen, um sie separat zu fragen?

Sie können eine Broadcast-Nachricht an eine Liste von Kontakten senden, die so angezeigt wird, als hätten Sie sie einzeln gefragt. Großartig, um Zeit zu sparen, schrecklich, wenn alle mit Ja antworten.

iOS: Chats> Broadcast-Listen> Neue Liste> Kontakte hinzufügen.

Android: Chats> Menü> Neue Sendung.

Es gibt nichts ärgerlicheres, als zu sehen, wie diese blauen Zecken erscheinen, ohne dass bald darauf eine Antwort folgt. Wenn Sie sich ein bisschen mehr quälen und herausfinden möchten, wann Ihre Nachricht tatsächlich gelesen wurde und wie lange Sie ignoriert wurden, können Sie dies tun. Wir raten jedoch davon ab.

iOS: Chats> Spezifischer Chat> Spezifische Nachricht> Wischen Sie von rechts nach links.

Android: Chats> Spezifischer Chat> Spezifische Nachricht> Halten Sie gedrückt> Tippen Sie oben auf das Info-Symbol "i".

Apple-Benutzer können Siri dazu bringen, ungelesene WhatsApp-Nachrichten zu lesen, sobald Sie die Schritte ausgeführt haben , um dem persönlichen Assistenten Zugriff zu gewähren. Sie können Siri auch dazu bringen, auf die Nachricht mit Ihrer Stimme zu antworten oder eine neue Nachricht an einen Kontakt zu senden.

iOS: "Hey Siri, lies meine letzte WhatsApp-Nachricht"> "Hey Siri, sende eine WhatsApp-Nachricht an [Kontakt]"

Apple-Benutzer können sehen, von welchen Kontakten sie ungelesene Nachrichten haben, ohne die WhatsApp-App zu öffnen, indem sie das Widget "WhatsApp Recent Chats" zu ihrem Gerät hinzufügen. Bis zu vier Ihrer letzten Chats werden im Widget für aktuelle Chats angezeigt, wenn Sie von Ihrem Hauptstartbildschirm oder Sperrbildschirm nach links nach rechts wischen.

Das Widget zeigt das Symbol für ein kreisförmiges Profilbild mit einer Anzahl von ungelesenen Chats, die Sie von diesem bestimmten Kontakt haben. Sie können dann auf den Chat klicken, den Sie lesen möchten, und WhatsApp wird in diesem bestimmten Chat geöffnet.

iOS: Wischen Sie von Ihrem Sperrbildschirm oder Ihrem Hauptstartbildschirm von links nach rechts.> Scrollen Sie nach unten zum Symbol Bearbeiten unten.> Fügen Sie das Symbol WhatsApp Recent Chats hinzu.> Ordnen Sie die Reihenfolge Ihrer Widgets neu.

Möglicherweise möchten Sie bestimmte Kontakte sofort wissen, wenn sie Sie anrufen oder Nachrichten senden. Um sicherzustellen, dass sie sich nicht in die Menge einfügen, können Sie ihre spezifischen Alarmtöne ändern, damit Sie erkennen, wann diese bestimmte Person Ihnen eine Nachricht gesendet hat oder WhatsApp Sie anruft.

iOS & Android: Chats> Spezifischer Chat> Tippen Sie oben auf den Kontaktnamen> Benutzerdefinierte Benachrichtigungen.

Haben Sie ein paar ganz besondere Leute, mit denen Sie ständig über WhatsApp sprechen? Wir auch. Sie können eine Verknüpfung für bestimmte Konversationen unter Android erstellen, um den Zugriff auf die Chats zu erleichtern, die Sie jederzeit benötigen.

Android: Chats> Spezifischer Chat> Menü> Mehr> Verknüpfung oder Chats hinzufügen> Individuellen Chat gedrückt halten> Menü> Chat-Verknüpfung hinzufügen.

Wenn Sie dazu neigen, in verschiedenen Chats erwähnte Daten zu vergessen, können Sie automatisch ein Ereignis direkt aus WhatsApp unter iOS erstellen.

iOS: Halten Sie das Datum im Chat gedrückt> Ereignis erstellen.

Schreiben von Britta O'Boyle.