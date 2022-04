Was ist Verizon +Play und welche Abonnements können Sie damit verwalten?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Verizon arbeitet an einer neuen Erfahrung, die exklusiv für Verizon-Kunden ist. Es heißt +Play und wird als eine Plattform beschrieben, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Abonnements zu entdecken, zu kaufen und zu verwalten, darunter Netflix, Disney+, Peloton und andere. Hier finden Sie alles, was Sie über +Play wissen müssen, einschließlich der Abonnements, die es unterstützen.

Im März 2022 kündigte Verizon auf einer Investorenveranstaltung eine Plattform namens +Play an. Auf dieser Plattform können Sie Ihre Abonnements für Inhalte und Unterhaltungsdienste verwalten. Wenn Sie an die vielen Streaming-Plattformen denken, die Sie wahrscheinlich für Fernsehen, Filme, Spiele, Musik und sogar Bücher abonniert haben, wäre ein digitaler Knotenpunkt, der Ihnen hilft, all diese Dienste zu verwalten, ein praktisches Tool.

Laut Verizon können Kunden die Abonnements der folgenden Dienste an einem zentralen Ort verwalten:

A+E Networks

AMC+

Ruhig

Entdeckung+

Disney+

Duolingo

ESPN

HBO Max

Hulu

Veeps von Live Nation

Netflix

Peloton

Vix+ von TelevisaUnivision

The Athletic

WW Internation, Inc.

Wie Sie sehen, gibt es unzählige Streaming-Dienste, die Verizon +Play noch nicht unterstützen, aber der Hub ist noch nicht weit verbreitet, so dass Verizon vielleicht noch weitere Partner hinzufügen wird, bevor er für alle verfügbar ist.

Verizon hat noch keine genauen Angaben zur Funktionsweise von +Play gemacht, aber es hat in etwa verraten, wann der Hub für Verizon-Kunden eingeführt wird und welche Abonnements Sie damit verwalten können.

+Play wird exklusiv für Verizon-Kunden in den USA verfügbar sein.

+Play soll im Laufe des Jahres 2022 in Betrieb genommen werden. Die Testphase wird jedoch Ende März mit einer "ausgewählten Gruppe von Kunden und Marken" beginnen.

Ja, die Nutzung wird kostenlos sein. Laut Verizon ist +Play ein "einzigartiger digitaler Knotenpunkt zur Zentralisierung von Abonnementdiensten ohne zusätzliche Kosten für Verizon-Kunden".

In der Ankündigung von Verizon finden Sie weitere Einzelheiten.

Schreiben von Maggie Tillman.