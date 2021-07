Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es sieht so aus, als ob sich Mobilfunkanbieter dem räumlichen Audiotrend anschließen wollen.

Verizon hat angekündigt, was es " Verizon Adaptive Sound" nennt. Es ist eine Soundtechnologie, an der es seit 2019 arbeitet, die "ein brillantes räumliches Surround-Erlebnis erzeugt, unabhängig davon, welche Kopfhörer, Soundbar oder Ohrhörermarke Sie verwenden oder welche Anwendung Sie sehen, oder hören".

Verizon Adaptive Sound debütiert auf Motorola-Handys. Das Motorola One 5G UW Ace, das am 8. Juli 2021 in den USA auf den Markt kommt, soll die Soundfunktion erhalten, und sogar das Motorola Edge Plus hat ein Firmware-Update erhalten, das sie angeblich hinzugefügt hat. Verizon Adaptive Sound finden Sie im Einstellungsmenü auf unterstützten Android-Geräten im Bereich Sound – dort können Sie mit mehreren Schiebereglern spielen, um Höhen, Bässe, Sprachverbesserung und räumlichen Surround-Sound anzupassen.

Und ja, es kann je nach Vorliebe ein- oder ausgeschaltet werden.

Verizon macht wirklich klar, dass andere Premium-Klangerlebnisse, beispielsweise von Apple und Sony , auf teure Geräte oder eine Auswahl an Inhalten beschränkt sind, nicht jedoch auf Verizon Adaptive Sound. „Wir wollten das ändern“, erklärte ein Unternehmenssprecher in einer Erklärung. Verizon Adaptive Sound sei teils Software, teils Cloud-basierte Lösung, fügte der Sprecher hinzu, ohne nähere Angaben zum Vergleich zu konkurrierenden räumlichen Audiofunktionen zu machen.

Bisher wissen wir nur, dass Verizon universelle Unterstützung für Hardware und Streaming-Dienste verspricht und zuerst auf Motorola-Geräte kommt. Über ein Over-the-Air-Software-Update werde es schließlich zu einem "in Zukunft breiteren Portfolio neuer Geräte sowie einiger bestehender Geräte" kommen.