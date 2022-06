Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Uber Eats erweitert den Bereich, in dem Sie bestellen können, um eine ziemlich große Menge und fügt in einem neuen Update die Möglichkeit hinzu, sich landesweit in den USA Mahlzeiten liefern zu lassen.

Die Änderung bedeutet, dass eine begrenzte Anzahl von Händlern in einigen wenigen Städten, darunter New York und L.A., jetzt tiefgekühlte Mahlzeiten verpacken und versenden können, die mit Eis verpackt sind, damit Sie sie aufwärmen können, wenn Sie sie erhalten.

Je nachdem, wie weit Sie von diesen Händlern entfernt sind, müssen Sie wahrscheinlich fünf bis sieben Tage auf die Lieferung warten, bevor Sie den Anweisungen folgen können, um die Mahlzeit zuzubereiten.

Es könnte eine beruhigende Option sein, wenn Ihr Lieblingsrestaurant in einer weit entfernten Stadt sich schließlich anmeldet, obwohl die Flugmeilen für diese Mahlzeit am Ende ein wenig beeinträchtigt sein könnten.

Sie sollten die entsprechenden Restaurants auf der Uber Eats-Homepage finden können, indem Sie nach unten scrollen, bis Sie auf den Abschnitt "Landesweiter Versand" stoßen, und von dort aus können Sie Ihr Essen in den Warenkorb legen und wie gewohnt zur Kasse gehen, nur ohne die Erwartung einer schnellen Lieferung.

Nach Angaben von Uber Eats wird der eigentliche Versand durch Fedex erfolgen, sodass du deine Bestellung über das reguläre Tracking-System verfolgen kannst, sobald sie auf dem Weg ist.

Schreiben von Max Freeman-Mills.