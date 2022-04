Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Uber plant, noch in diesem Jahr Flüge, Züge und andere Reisebuchungen in seine App in Großbritannien aufzunehmen.

Der neue Dienst soll ein "nahtloses Tür-zu-Tür-Erlebnis" bieten, so Uber gegenüber der Financial Times.

Um dies zu ermöglichen, wird Uber seine Software mit Fluggesellschaften, Autovermietungen sowie Bus- und Bahnbetreibern zusammenführen. Dies wird auch Fahrten durch den Eurostar-Kanaltunnel umfassen, berichtet CNBC.

"Über die Uber-App kann man schon seit einigen Jahren Fahrten, Fahrräder, Bootsservices und Roller buchen, so dass die Hinzufügung von Zügen und Bussen eine natürliche Entwicklung ist", sagte Jamie Heywood, General Manager von Uber UK.

CEO Dara Khosrowshahi sagte, er wolle, dass Uber das "Amazon des Transportwesens" werde, und diese "Super-App"-Strategie entspreche sicherlich diesen Zielen.

Bevor er zu Uber kam, war Khosrowshahi CEO bei Expedia, so dass ihm diese Seite des Geschäfts nicht fremd ist.

Kurz vor der Pandemie entfielen rund 15 Prozent der Uber-Fahrten auf Fahrten zu und von Flughäfen. Wenn der gesamte Reiseprozess in einer App zusammengefasst werden könnte, einschließlich der Reisen im Zielland, kann man sich leicht vorstellen, wie bequem und beliebt das wäre.

Im Moment ist noch unklar, ob Uber plant, einen ähnlichen Service in den USA anzubieten. Es wäre jedoch nur logisch, wenn sich der Dienst hier in Großbritannien als Erfolg erweisen würde.

