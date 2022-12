Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie sich in den letzten Tagen bei Twitter angemeldet haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass einige Profilbilder in dem sozialen Netzwerk jetzt quadratisch statt rund sind. Seit der Milliardär Elon Musk Twitter gekauft hat, gab es viele Änderungen an der Plattform. Ehrlich gesagt, fällt es Ihnen vielleicht schwer, in dem ganzen Chaos den Überblick zu behalten . Um Ihnen zu helfen, diese neueste Änderung zu verstehen, hat Pocket-lint alles, was Sie wissen müssen, detailliert beschrieben. Die kurze Antwort lautet: Twitter hat ein Twitter Blue for Business eingeführt - aber lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

Einige Twitter-Profilbilder sind jetzt quadratisch. Hier ist der Grund dafür.

Im Dezember 2022 kündigte Twitter an, dass es Twitter Blue for Business einführen wird. Dabei handelt es sich um ein "neues Programm", das es Unternehmen ermöglicht, "ihre Marken und wichtigsten Mitarbeiter auf Twitter hervorzuheben". Diese Konten werden ein quadratisches Profilbild neben ihrem Anzeigenamen zeigen - anstelle eines runden Bildes. Dazu gehören sowohl Nachrichtenagenturen als auch Marken wie Nike. Unternehmen wie Walgreens und sogar Twitter selbst haben ebenfalls quadratische Profilbilder. Ein Beispiel für ein quadratisches Profilbild sehen Sie oben. Wenn Sie ein NFT als Profilbild verwenden, können Sie ein sechseckiges Bild erhalten.

Was bedeuten die goldenen Häkchen?

Unternehmen, die sich für Twitter Blue for Business angemeldet haben, zeigen ein goldenes Häkchen neben ihrem Anzeigenamen an.

Was sind die Abzeichen neben den Häkchen?

Unternehmen können jetzt Einzelpersonen, Unternehmen und Marken, die mit ihnen verbunden sind, ein kleines Abzeichen mit dem Profilbild ihres Unternehmens geben. Dieses Abzeichen wird neben dem jeweiligen Häkchen angezeigt.

"Durch die Schaffung dieser Verbindung ermöglichen wir es Unternehmen, Netzwerke innerhalb ihrer eigenen Organisation auf Twitter zu schaffen. Unternehmen können ihre Führung, Marken, Support-Handles, Mitarbeiter oder Teams verbinden. Auch Journalisten, Sportler oder Filmfiguren können angeschlossen werden. Was immer Sie wollen, wir haben es. Jeder Partner wird anhand einer vom Mutterunternehmen bereitgestellten Liste verifiziert und offiziell mit seinem Mutter-Handle verknüpft. Wir werden alle neuen Kriterien, Preise oder Verfahren mitteilen, sobald wir sie aktualisieren", erklärte Twitter in einem Ankündigungspost.

Wer kann Twitter Blue for Business ausprobieren?

Derzeit ist Twitter Blue for Business ein Pilotprojekt, das einer "ausgewählten Gruppe von Unternehmen" offensteht. Twitter kündigte an, dass es "nächstes Jahr" für mehr Unternehmen verfügbar sein wird.

Schreiben von Maggie Tillman.