Musk will Twitter-Limit auf 4.000 Zeichen erhöhen

(Pocket-lint) - Wann hört Twitter auf, Twitter zu sein?

Elon Musks weitreichende Änderungen an dem sozialen Netzwerk scheinen sich fortzusetzen. Der "Chef-Twitterer" bestätigte Pläne, die maximale Zeichenzahl eines Tweets von 280 Zeichen auf 4.000 zu erhöhen.

Ironischerweise tat er dies mit einem einzigen Wort - "Ja" - das er als Antwort auf eine direkte Frage nach der gerüchteweisen Erhöhung twitterte.

Es gibt noch keinen Hinweis darauf, wann dies geschehen könnte oder ob es auf bezahlte Mitglieder des zurückgegebenen Twitter Blue-Dienstes beschränkt sein wird, aber es ist klar, dass es kommen wird.

Ja- Elon Musk (@elonmusk) Dezember 11, 2022

Das bedeutet, dass Ihre zukünftigen Feeds bald ganz anders aussehen könnten, da einige oder alle Twitter-Nutzer ausufernde Tiraden über jedes Element seines, ihres oder ihres Frühstücks veröffentlichen können.

Mehr noch, Sie werden es vielleicht nicht vermeiden können. Wir haben festgestellt, dass in letzter Zeit immer mehr Beiträge von Personen, denen wir nicht folgen, in unserer Timeline auftauchen, zusammen mit einer außergewöhnlichen Menge an Werbung. Es ist wahrscheinlich, dass Sie längere Beiträge von Kommentatoren erhalten, denen Sie zustimmen können oder auch nicht, ob Sie wollen oder nicht.

Wir können uns nur fragen, was Musk mit dem Netzwerk, das er für 44 Milliarden Dollar gekauft hat, noch vorhat. Ist es überhaupt noch das Netzwerk, für das er so viel bezahlt hat?

