Elon Musk hat die Twitter-Zentrale in ein Hotel für Überarbeitete verwandelt

(Pocket-lint) - Der CEO und Eigentümer von Twitter, Elon Musk, hat Berichten zufolge das Büro des Unternehmens in San Francisco mit Betten gefüllt, damit seine überarbeiteten Mitarbeiter dort übernachten können.

Die Übernahme von Twitter durch Musk war bisher eine chaotische Angelegenheit. Seit der Übernahme durch Musk für 44 Milliarden Dollar taucht fast täglich eine Enthüllung nach der anderen auf. Das soziale Netzwerk verlor nach einer Entlassungsorgie die Hälfte seiner Mitarbeiter, woraufhin Musk einige von ihnen wieder einstellen und andere neu rekrutieren musste. Er sagte seinen Mitarbeitern, dass sie lange arbeiten müssten, um Twitter in seinem Sinne umzugestalten, und jetzt hat er ihnen einen Platz zum Schlafen gegeben, wenn sie fertig sind.

Einem Bericht von Forbes zufolge fanden die Mitarbeiter, die nach dem Wochenende ins Büro zurückkehrten, Räume voller Betten mit ungemachten Matratzen, tristen Vorhängen und riesigen Telepräsenzmonitoren in Konferenzräumen vor. Auch wenn sich das düster anhört, ist es immer noch besser als die Schlafsäcke, die einige Mitarbeiter nach der Nachtarbeit benutzt haben sollen.

Eine Quelle teilte Forbes mit, dass Twitter zwar noch keine offizielle Erklärung abgegeben hat, aber davon ausgeht, dass die Betten für diejenigen aufgestellt wurden, die im Rahmen von Musks neuem Hardcore"-Ansatz zum Wiederaufbau des sozialen Netzwerks im Büro übernachten wollen.

"Die Leute arbeiten bereits bis spät in die Nacht, also macht es bis zu einem gewissen Grad Sinn", so eine Quelle gegenüber Forbes. Dem Bericht zufolge wurde ein Foto zur Verfügung gestellt, das "einen leuchtend orangefarbenen Teppichboden, einen hölzernen Nachttisch und etwas, das ein Doppelbett zu sein scheint, mit einer Tischlampe und zwei Bürosesseln zeigt, die geradezu um eine gesellige Zusammenarbeit am Arbeitsplatz betteln".

Klingt gemütlich.

Schreiben von Oliver Haslam.