Laut Elon Musk drohte Apple damit, Twitter aus seinem App Store zu werfen

(Pocket-lint) - Der CEO und Eigentümer von Twitter, Elon Musk, behauptet, dass Apple damit gedroht hat, die App des sozialen Netzwerks aus dem App Store zu werfen, und fügt hinzu, dass es nicht sagen wird, warum.

Musks Behauptung war Teil eines umfassenderen Angriffs auf Apple via Tweet, wobei der erste behauptete, dass Apple "die Werbung auf Twitter größtenteils eingestellt hat". Dann behauptete er, dass Apple die freie Meinungsäußerung hasse, obwohl nicht klar ist, wie er die Verbindung zwischen den beiden herstellt. Apple ist nicht das einzige Unternehmen, das nach der 44-Milliarden-Dollar-Übernahme durch Musk seine Werbung von Twitter zurückgezogen hat, und viele sind besorgt über die Art von Tweets, mit denen ihre Marken in Verbindung gebracht werden könnten.

Apple hat die Werbung auf Twitter weitgehend eingestellt. Hassen sie die Redefreiheit in Amerika? - Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Später sagte Musk in einem Meme in einem inzwischen gelöschten Tweet, dass er mit Apple wegen dessen 30-prozentigem Anteil an den App-Store-Einnahmen "in den Krieg ziehen" würde - wahrscheinlich in Anspielung auf Twitters gescheiterten Relaunch von Twitter Blue und das Geld, das Apple von jeder Transaktion einnehmen würde.

Als er sagte, dass Apple damit drohte, Twitter aus dem App Store zu entfernen, behauptete Musk, dass Apple nicht gesagt habe, warum. Einige Berichte wiesen jedoch bereits auf Bedenken hinsichtlich der Inhalte hin, die nach der Übernahme durch Musk auf Twitter erscheinen, sowie auf seine politischen Entscheidungen in Bezug auf gesperrte Konten.

Apple hat auch damit gedroht, Twitter aus dem App Store zu verbannen, will uns aber nicht sagen, warum - Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Es scheint zwar unwahrscheinlich, dass Twitter aus dem App Store geworfen wird, aber Musk tut gut daran, sich daran zu erinnern, dass wir das einmal über Fortnite gedacht haben. Das Spiel ist seit zwei Jahren aus dem App Store verschwunden, nachdem Epic versucht hat, Apple zu zwingen, die 30 %ige Kürzung der In-App-Käufe aufzuheben.

