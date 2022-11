Elon Musks nächster Relaunch von Twitter Blue findet am 29. November statt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Elon Musk hat angekündigt, dass Twitter seinen gescheiterten Abo-Dienst Twitter Blue am 29. November mit einer neuen Namensregel wieder einführen wird.

Musk sagt, dass Twitter Blue in etwas weniger als zwei Wochen neu starten wird, um "sicherzustellen, dass es felsenfest ist". Musks vorheriger Versuch, sein überarbeitetes Twitter Blue zu starten, endete in einer Farce, bei der sich Konten als Marken ausgaben und dadurch Chaos verursachten. Neue Konten mit verifizierten Häkchen konnten den Leuten vorgaukeln, dass sie echt sind, was die Werbetreibenden der Plattform weiterhin verunsichert.

Musk hat zwar nicht gesagt, welche konkreten Änderungen er und Twitter an Twitter Blue vornehmen werden, aber er hat angedeutet, dass das Unternehmen sicherstellen will, dass sich so etwas nicht wiederholt. Musk sagt, dass "die Änderung des verifizierten Namens zum Verlust des Häkchens führt, bis der Name von Twitter bestätigt wird".

Diese Formulierung ist bemerkenswert, weil sie den Anschein erweckt, dass Twitter versuchen wird, zu bestätigen, dass verifizierte Personen die sind, für die sie sich ausgeben - und damit dem früheren System ähnelt, bei dem verifizierte Konten die waren, für die sie sich ausgaben. Der gescheiterte Relaunch bedeutete, dass jeder für Twitter Blue bezahlen und das Häkchen bekommen konnte, ob verifiziert oder nicht.

Wenn wir das falsch verstehen und es keine Überprüfung von Nutzernamen während der Twitter Blue-Anmeldung geben wird, ändert sich hier eigentlich nichts. Die Leute könnten einfach ihren Namen ändern, bevor sie sich für Twitter Blue anmelden, und so das Häkchen und den falschen Namen bekommen, den sie brauchen, um Chaos zu verursachen.

