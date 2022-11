Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Android-Marken, die über ihre Produkte twittern, während sie iPhones benutzen, waren lange Zeit eine Quelle der Belustigung, aber jetzt ist es vorbei und wir sind traurig.

Es ist eine Geschichte, die (fast) so alt ist wie die Zeit. Eine Android-Marke oder einer ihrer "Markenbotschafter" twittert etwas über ein neues Telefon, nur um dann festzustellen, dass es von der Konkurrenz - einem iPhone - gesendet wurde. Prominente wie Gal Gadot haben sich daran gestört, dass Twitter anzeigt, von welchem Gerät aus ein Tweet gesendet wurde, und selbst Google und Samsung haben schon ab und zu von einem iPhone aus getwittert. Aber wie so vieles bei Twitter, seit Elon Musk die Leitung übernommen hat, hat der Spaß ein Ende.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Musk kündigte am Montag an, dass die Quelle eines Tweets bald für immer verschwinden wird, so dass die Leute nicht mehr wissen können, ob sie ein iPhone, ein Android-Telefon, das Internet oder eine App eines Drittanbieters benutzt haben, um ihre Tweets zu senden. Twitter hatte zuvor erklärt, dass die Quellenangaben dazu dienten, "besser zu verstehen, wie ein Tweet gepostet wurde". Aber Musk sagt, dass es eine "Verschwendung von Bildschirmplatz und Rechenleistung" ist und deshalb auf dem Weg zum Schrotthaufen ist.

Berühmtheiten überall, freut euch.

Gal Gadot mit der Huawei-Werbung... getwittert von einem iPhone. Niceeeee pic.twitter.com/aEKJVwoyBL- Marques Brownlee (@MKBHD) April 24, 2018

Wir wissen noch nicht, wann Musk die Etiketten verschwinden lassen wird - zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels waren sie noch da - aber es wird das Ende einer Ära sein, wenn sie es tun. Wir können uns jedoch nicht vorstellen, dass viele Werbeagenturen allzu viele Tränen vergießen werden, wenn es soweit ist.

Schreiben von Oliver Haslam.