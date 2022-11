Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Bei Twitter ist im Moment viel los. Elon Musk hat das Unternehmen übernommen, Tausende von Mitarbeitern entlassen und nimmt derzeit fast täglich Änderungen vor (und zurück). Es ist das reinste Chaos, ehrlich gesagt. Wenn Sie aus irgendeinem Grund mit den Vorgängen bei Twitter unzufrieden sind, können Sie einfach eine andere Plattform nutzen.

Die besten Twitter-Alternativen

Hier sind drei einzigartige Alternativen zu Twitter. Wir listen hier nicht nur die beliebtesten sozialen Netzwerke auf. Wir haben verschiedene Websites gefunden, die eine sehr Twitter-ähnliche Erfahrung oder Atmosphäre bieten.

Mastodon

Website: https://mastodon.social

https://mastodon.social Apple App Store: Mastodon-App

Mastodon-App Google Play Store: Mastodon-App

Mastodon ist eine kostenlose Website für soziale Medien, die ähnlich wie Twitter funktioniert. Sie können "Toots" (statt Tweets) posten, anderen Nutzern und Marken folgen und Beiträge favorisieren (mögen) und verstärken (retweeten). Es handelt sich um eine dezentralisierte Open-Source-Plattform für soziale Netzwerke. Sie wurde von Eugen Rochko, dem Geschäftsführer und einzigen Mitarbeiter der gemeinnützigen Mastodon gGmbH, entwickelt.

Durch ihre Dezentralität ermöglicht sie es den Nutzern, ihre eigenen Gemeinschaften oder "Instanzen" zu erstellen, zu hosten und zu moderieren, die über ein System namens Fediverse miteinander kommunizieren können.

Zu den beliebtesten Instanzen gehören PeerTube für Videos, Funkwhale für Musik, PixelFed für Fotos und NextCloud für Dateien. Die vielleicht bekannteste Mastodon-Instanz ist Truth Social, auch bekannt als "das soziale Netzwerk" des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Es gibt keinen gemeinsamen Mastodon-Bereich für alle - wie bei Twitter -, so dass Sie sich bei einer bestimmten Mastodon-Instanz anmelden müssen, die auf einem geografischen Standort, einem Thema oder etwas anderem basieren kann. Sie können so vielen Instanzen beitreten, wie Sie wollen, und diese jederzeit verlassen oder wechseln.

Außerdem können Sie Personen auf allen Instanzen folgen, so dass die Wahl einer Instanz Sie nicht daran hindert, mit Personen auf anderen Instanzen zu kommunizieren.

CounterSocial

Website: https://counter.social

https://counter.social Apple App Store: CounterSocial-App

CounterSocial-App Google Play Store: CounterSocial-App

CounterSocial ging im November 2017 an den Start. Seine Infrastruktur basiert auf dem Open-Source-Code von Mastodon (einer weiteren von uns empfohlenen Plattform). CounterSocial ist einzigartig, weil es eine Null-Toleranz-Politik gegen Trolle, Spam-Bots, Fehlinformationskampagnen, Belästigung und politische Fremdbestimmung verfolgt. Der pseudonyme Hacktivist, der als "The Jester" bekannt ist, hat CounterSocial gegründet, weil er angeblich die Nase voll hatte von Desinformation - also hat er ein kontrolliertes oder ummauertes soziales Netzwerk entwickelt, in dem all das moderiert werden kann.

Im August 2022 hatte die Seite etwa 100.000 Nutzer, und nach Angaben ihres Gründers wächst sie stetig weiter.

Was macht es also mit Twitter vergleichbar? Wenn Sie schon einmal Tweetdeck verwendet haben, werden Sie die spaltenbasierte Oberfläche von CounterSocial sofort wiedererkennen. Sie können Spalten löschen, neu anordnen oder erstellen, und die Spalten können auf Hashtags, Benutzerlisten und Themen basieren. Wenn Sie ein kostenloser Nutzer sind, können Sie Beiträge und Antworten verfolgen, mögen, teilen und kommentieren. Sie müssen für ein Pro-Konto (5 $ pro Monat) bezahlen, um auf weitere Premium-Funktionen zuzugreifen, wie z. B. das Ändern Ihres Status und das Einstellen von Beiträgen zum "Explodieren".

Cohost

Cohost befindet sich derzeit in der Beta-Phase. Es handelt sich um eine werbefreie Social-Media-Plattform, die von Colin Bayer und Jae Kaplan mitbegründet wurde. Sie wurde erstmals im Februar 2022 für ausgewählte Nutzer eingeführt.

Auf Cohosts werden die Beiträge in einer Zeitleiste angezeigt, die ähnlich wie bei Twitter vertikal verläuft. Die Zeitleiste wird nicht algorithmisch gesteuert, sondern die Beiträge werden immer in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie gepostet wurden. Es ist wie eine klassische Blogging-Website. Beiträge haben keine Zeichenbegrenzung, und es gibt die Möglichkeit, mehrere Seiten für verschiedene Themen oder Projekte zu erstellen. Sie können eine Seite erstellen, die von mehreren Personen gemeinsam genutzt werden kann, z. B. für Podcasts. Co-host bietet ein Abonnement an, um Premium-Funktionen freizuschalten - z. B. größere Uploads - und verspricht, "niemals Ihre Daten zu verkaufen".

Sie brauchen keine Einladung, um Cohost beizutreten. Wenn Sie jedoch keine Einladung haben, können Sie sich nur umsehen und müssen möglicherweise "ein oder zwei Tage" warten, bevor Sie etwas veröffentlichen.

Möchten Sie weitere Twitter-Alternativen?

Hier sind ein paar andere Möglichkeiten - aber diese sind beliebter, und wahrscheinlich haben Sie sie schon ausprobiert:

Tumblr: Eher für lange Inhalte im Blog-Stil, mit der Möglichkeit, Medienelemente wie Fotos, Videos und GIFs zu teilen.

LinkedIn: Eher für Geschäftsleute, die sich vernetzen wollen, aber es gibt einen News-Feed und die Möglichkeit, einander zu folgen und Beiträge, Fotos, Videos, Umfragen usw. zu teilen.

Discord: Bekannte Social-Media-Website mit über 150 Millionen aktiven monatlichen Nutzern. Aber es gibt keinen Feed. Es gibt Chat-Räume, in denen man über Sprach- oder Videoanrufe kommunizieren kann.

Clubhaus: Mehr für Leute, die Twitter Spaces mögen. Damit können Sie Live-Audio-Chaträume hosten. Clubhouse wurde auf dem Höhepunkt der Pandemie populär.

