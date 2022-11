Twitter verifiziert Häkchen für alle - außer Android-Nutzer

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Twitter hat die Art und Weise, wie die Verifizierung funktioniert, überarbeitet und jeder kann jetzt ein blaues Häkchen bekommen - solange er kein Android-Telefon benutzt.

In letzter Zeit gab es so viele Twitter-Nachrichten, dass man leicht Teile davon übersehen hat. Alles, was Sie wissen müssen, ist, dass Sie jetzt ein blaues Häkchen bekommen können, wenn Sie für Twitter Blue bezahlen. Das ist alles, was nötig ist, und Sie können Twitter Blue über einen In-App-Kauf in der Twitter-App auf Ihrem iPhone kaufen. Aber das war's auch schon. Das ist die einzige verfügbare Option.

Sie haben richtig gelesen. Es gibt derzeit keine Möglichkeit, ein blaues Häkchen für Ihren Elon Musk (Parodie) Account auf Twitter zu setzen, es sei denn, Sie haben ein iPhone oder iPad, auf dem Sie dies tun können. Twitter sagt, dass es plant, die Unterstützung für den neuen Twitter Blue-Anmelde-Workflow bald ins Web und auf Android zu bringen. Aber "vorerst" ist es eine reine iOS-Angelegenheit.

"Ab dem 9. November 2022 werden keine neuen Abonnements auf Android oder im Web möglich sein, bis das neue Twitter Blue für 7,99 $/Monat auf diesen Plattformen verfügbar ist", bestätigt Twitter. Wann das sein wird, scheint niemand zu wissen. Sie können das alles in einem neuen Dokument im Twitter Help Centre nachlesen, wenn Sie es wirklich müssen, aber es ist einfach deprimierend.

Es sei denn, Sie benutzen ein iPhone oder ein iPad. In diesem Fall ist Twitter aus einer ganzen Reihe anderer Gründe deprimierend.

Schreiben von Oliver Haslam.