Twitters "Official"-Tag ist das neue blaue Häkchen, schon verwirrt?

(Pocket-lint) - Twitter verlangt von seinen Nutzern jetzt zwar ein blaues Häkchen, aber offenbar sind nicht alle "verifizierten" Tweeter gleich. Um die Konten zu identifizieren, die in der Masse der Abonnenten tatsächlich verifiziert wurden, werden sie in ihren Profilen mit dem Label "Official" versehen.

Anders als das blaue Häkchen wird das offizielle Label nicht käuflich zu erwerben sein. Es steht nur verifizierten Mitgliedern einer bestimmten Gruppe zur Verfügung: "Zu den Konten, die es erhalten werden, gehören Regierungskonten, kommerzielle Unternehmen, Geschäftspartner, große Medien, Verleger und einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens", schrieb Esther Crawford vom Twitter-Team für Produkte in der Frühphase.

Im Grunde ist also "Official" das neue blaue Häkchen. Verwirrt? Da sind Sie nicht allein.

Crawford stellte auch klar, dass das bestehende Abzeichen keine Verifizierung mehr erfordert - man kann buchstäblich einfach dafür bezahlen: "Das neue Twitter Blue beinhaltet keine ID-Verifizierung - es handelt sich um ein kostenpflichtiges Abonnement, das ein blaues Häkchen und Zugang zu ausgewählten Funktionen bietet", fügte sie hinzu.

Viele Leute haben gefragt, wie man zwischen @TwitterBlue-Abonnenten mit blauen Häkchen und Konten, die als offiziell verifiziert sind, unterscheiden kann. Deshalb werden wir zum Start das Label "Official" für ausgewählte Konten einführen. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO- Esther Crawford (@esthercrawford) November 8, 2022

Twitter hat bereits einige wichtige Account-Inhaber verloren, seit Elon Musk die Leitung übernommen hat. Stephen Fry zum Beispiel hatte zwar 12 Millionen Follower und war einer der einflussreichsten Tweeter seit Bestehen der Plattform, aber jetzt hat er sein Konto geschlossen und ist zu Mastodon gewechselt.

Das liegt zum Teil an der Umstellung auf ein Bezahlmodell für den blauen Haken, aber auch an der umstrittenen Art und Weise, wie Twitter nach Musks Amtsantritt seine Belegschaft verkleinert hat.

Schreiben von Rik Henderson.