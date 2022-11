Elon Musks Twitter könnte irgendwann für alle kostenpflichtig werden

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Eigentümer von Twitter, Elon Musk, hat Berichten zufolge darüber nachgedacht, das soziale Netzwerk hinter eine Bezahlschranke zu stellen, und es könnte in der Zukunft immer noch passieren.

Seit Musk Twitter im letzten Monat für 44 Milliarden Dollar gekauft hat, hat das Unternehmen verschiedene Ideen zum Geldverdienen an die Wand geworfen. Die jüngste ist ein überarbeitetes Twitter Blue, das eine Verifizierung, weniger Werbung und mehr beinhaltet - obwohl es jetzt bis nach den Zwischenwahlen in den USA verschoben wurde. Aber das ist nicht die einzige Idee von Musk, wie man mit den Nutzern von Twitter Geld verdienen kann.

Einem neuen Bericht zufolge haben Musk und sein Berater David Sacks bereits darüber diskutiert, was als Nächstes kommen könnte, wobei es nicht ausgeschlossen ist, das gesamte soziale Netzwerk hinter eine Bezahlschranke zu stellen. Der Plan sieht vor, dass jeder für eine begrenzte Zeit pro Monat kostenlosen Zugang zu Twitter erhält, während alle, die darüber hinaus gehen wollen, eine Gebühr für den weiteren Zugang zahlen müssen.

Es ist nicht klar, wie viel Twitter von den Nutzern verlangen würde, um hinter die Bezahlschranke zu gelangen, oder ob es einfach Twitter Blue umfunktionieren würde, aber es sieht nicht so aus, als würde die Änderung in Kürze stattfinden. Wie The Verge anmerkt, ist der Rest des Twitter-Teams - rund 3.700 Mitarbeiter wurden letzte Woche entlassen - bereits fleißig dabei, Musks Lieblingsprojekte auf den Weg zu bringen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Musk und Sacks die Idee, für Twitter Gebühren zu erheben, in Zukunft nicht wieder aufgreifen werden. Einige Leute haben bereits damit begonnen, ihre Twitter-Konten zu löschen, nachdem Musk aufgetaucht ist, aber die potenzielle Bezahlschranke könnte dazu beitragen, diesen Prozess zu beschleunigen.

Schreiben von Oliver Haslam.