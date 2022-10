Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Milliardär und Unternehmer Elon Musk, Besitzer von Tesla, SpaceX und nun auch Twitter, hat Twitter-Mitarbeitern mitgeteilt, dass sie verifizierte Abzeichen innerhalb einer Woche hinter eine Bezahlschranke sperren müssen.

Wie The Verge und Platformer berichten, will Musk, dass Twitter-Nutzer Twitter Blue abonnieren, um ihre blauen Häkchen zu behalten. Derzeit bietet der Dienst für 4,99 Dollar pro Monat zusätzliche Funktionen für Twitter-Nutzer. Bald wird er 19,99 Dollar pro Monat kosten und Nutzer verifizieren. Bestehende verifizierte Nutzer haben 90 Tage Zeit, den Dienst zu abonnieren, sonst verlieren sie ihre Verifizierung.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Musk hat Berichten zufolge seinen Mitarbeitern am Sonntag mitgeteilt, dass sie bis zum 7. November Zeit haben, die Funktion einzuführen. Andernfalls würden sie entlassen werden. Musk hat diese Anweisung nicht öffentlich bestätigt. Aber am Sonntag twitterte er: "Der gesamte Verifizierungsprozess wird gerade überarbeitet." Das deutet darauf hin, dass die jüngsten Berichte wahr sind und verifizierte Nutzer bald zur Kasse gebeten werden.

Der gesamte Verifizierungsprozess wird gerade überarbeitet - Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

Drei Tage nach seinem Amtsantritt als "Chief Twit" hat Musk den Twitter-CEO gefeuert und ist dabei, Lebensverbote rückgängig zu machen und möglicherweise 75 Prozent der Mitarbeiter zu entlassen. Jeden Tag gibt es einen neuen Bericht darüber, was der Eigentümer von Twitter für die Social-Media-Website geplant hat. Und Musk selbst hat sich mit Aktionen wie dem Tragen eines Waschbeckens in die Twitter-Zentrale in die Schlagzeilen gebracht, um den Verkauf für alle sichtbar zu machen.

Die TomTom Go Navigations-App ist eine mobile Premium-Navigations-App für alle Fahrer von Pocket-lint International Promotion · 27 Oktober 2021 Diese brillante App ist der perfekte Weg, um während der Fahrt zu navigieren.

Pocket-lint bringt Ihnen die Höhepunkte der Saga - insbesondere die Nachrichten, die Sie am meisten betreffen könnten. In diesem Fall ist das Bezahlen für ein Häkchen eine große Veränderung.

Schreiben von Maggie Tillman.