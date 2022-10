Elon Musk will 75 Prozent der Twitter-Belegschaft entlassen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Elon Musk plant Berichten zufolge, 75 Prozent der 7.500 Twitter-Mitarbeiter zu entlassen, wenn die geplante 44-Milliarden-Dollar-Übernahme zustande kommt - und einige könnten auch dann gehen, wenn sie nicht zustande kommt.

Die Übernahme von Twitter durch Elon Musk ist wieder im Gange, und während das für die Aktionäre eine gute Nachricht sein mag, ist das für die Mitarbeiter des Unternehmens wohl eher keine Musik in den Ohren. Einem neuen Bericht der Washington Post zufolge hat Musk potenziellen Investoren mitgeteilt, dass er fast 75 Prozent der Belegschaft des Unternehmens abbauen will.

Wenn die Übernahme zustande kommt und Musk seine Drohung wahr macht, wird die Zahl der Beschäftigten bei Twitter von etwa 7.500 auf nur noch 2.000 sinken.

Doch während sich die Mitarbeiter damit trösten können, dass die Übernahme noch lange nicht abgeschlossen ist - und Musk mehr als fähig ist, das Unternehmen erneut in Aufruhr zu versetzen -, deutet der Bericht darauf hin, dass Einschnitte auch dann zu erwarten sind, wenn Musk nicht hinter dem Steuer sitzt.

Die Washington Post berichtet, dass das derzeitige Managementteam von Twitter bereits geplant hat, die bestehende Gehaltsliste des Unternehmens bis Ende 2023 um etwa 800 Millionen Dollar zu kürzen, was bedeutet, dass etwa 25 Prozent der derzeitigen Belegschaft auf der Suche nach einer neuen Arbeit sein werden.

Es liegen zwar keine Informationen darüber vor, welche Teams am stärksten betroffen sein werden, aber es wird erwartet, dass eine so hohe Zahl von Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen, auch Auswirkungen auf die Nutzer haben wird. Edwin Chen, ein ehemaliger Twitter-Mitarbeiter, der für die Spam- und Gesundheitsmetriken des Unternehmens zuständig war, erklärte gegenüber der Washington Post, dass solch große Verluste zu Systemausfällen führen könnten. Sie glauben, dass denjenigen, die noch im Unternehmen sind, dann möglicherweise das nötige Wissen fehlt, um die Probleme zu beheben.

Ein Anwalt von Twitter hat Berichten zufolge am 20. Oktober eine Mitteilung an die Mitarbeiter geschickt, in der er mitteilte, dass er keine Kenntnis von Musks Plänen im Falle einer Übernahme habe.

