Twitter Edit-Schaltfläche wird endlich eingeführt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die wahrscheinlich am häufigsten gewünschte Funktion aller Zeiten ist endlich da. Zumindest, wenn Sie Twitter Blue-Abonnent in Kanada, Australien oder Neuseeland sind.

Aber keine Angst, die sehnlichst erwartete Funktion wird in naher Zukunft auch in den USA und anderen Märkten verfügbar sein.

Twitter hat bereits im April dieses Jahres angekündigt, dass es an der Funktion arbeitet, und Anfang September hat die Plattform die Funktion dann öffentlich getestet.

Wenn du einen bearbeiteten Tweet siehst, liegt das daran, dass wir den Editier-Button testen.



this is happening and you'll be okay-