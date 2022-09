Twitter-Schaltfläche bearbeiten: Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es ist wahrscheinlich die meistgeforderte Funktion in der gesamten Tech-Branche, aber es scheint, dass die Schaltfläche "Bearbeiten" endlich zu Twitter kommen könnte.

Aber warten Sie noch ab, denn es ist noch nicht so weit und Sie müssen sich noch ein wenig gedulden. Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

Twitter überraschte die Nutzer, als es am 1. September 2022 einen Tweet teilte, in dem es darauf hinwies, dass sie einen bearbeiteten Tweet sehen könnten.

Wenn du einen editierten Tweet siehst, liegt das daran, dass wir den Editier-Button testen.



Das passiert gerade und du wirst es überleben - Twitter (@Twitter) 1. September 2022

Der Tweet schließt mit der augenzwinkernden Botschaft "this is happening and you'll be okay", die sich auf die Tatsache bezieht, dass die Möglichkeit, Tweets zu bearbeiten, heftig diskutiert wurde. Einige sagen, dass es die Natur von Twitter verändert oder den Leuten eine Methode gibt, mit der sie Dinge ändern können, die sie gesagt haben und die später unerwünschte Aufmerksamkeit erhalten.

Die Schaltfläche "Tweet bearbeiten" ermöglicht es den Nutzern, innerhalb von 30 Minuten nach der ursprünglichen Veröffentlichung Änderungen an einem Tweet vorzunehmen. Die Idee ist, dass Sie Dinge wie Tippfehler oder Irrtümer ändern können - es ist nicht vorgesehen, dass Sie die Geschichte umschreiben können.

Vielmehr wird es einen Zeitstempel und ein Protokoll früherer Versionen des Tweets geben, so dass diejenigen, die etwas Schreckliches sagen und dann den Wortlaut ändern wollen, feststellen können, dass die ursprüngliche schreckliche Version immer noch vorhanden ist. Das wird für Klarheit sorgen, so dass das System nicht missbraucht werden kann.

Twitter sagt, dass man innerhalb dieses 30-Minuten-Fensters mehrere Änderungen vornehmen können wird. Das ist verständlich, denn manchmal macht man einfach immer wieder Fehler.

Twitter hat in einem Blog-Beitrag bestätigt, dass es die Bearbeitung von Tweets intern testet. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass einige Tweets mit der Meldung "zuletzt bearbeitet" versehen sind.

Twitter hat weiterhin bestätigt, dass die Funktion in den kommenden Wochen" für Twitter Blue-Nutzer eingeführt wird. Das bedeutet, dass es für Twitter Blue-Nutzer im September 2022 verfügbar sein wird.

Derzeit wird der Dienst von Twitter-Mitarbeitern getestet, dann aber auf ein einzelnes Land ausgeweitet, wobei Twitter die Auswirkungen von Edit Tweet auf die Konversation und die Nutzung des Dienstes genau beobachtet.

Über die allgemeine Verfügbarkeit ist noch nichts bekannt - es könnte sein, dass es eine kostenpflichtige Funktion bleibt.

Twitter Blue ist ein Abonnementdienst, mit dem zusätzliche Twitter-Funktionen freigeschaltet werden, die sich vor allem an Power-User richten - darunter die Möglichkeit, einen Tweet innerhalb von 30 Sekunden nach seiner Veröffentlichung "rückgängig" zu machen.

Der Dienst ist in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland verfügbar. Er kostet 2,99 Dollar pro Monat - aber mit der versprochenen Möglichkeit, Tweets zu bearbeiten, könnte er bald viel beliebter werden.

Schreiben von Chris Hall.