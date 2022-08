Wie man Podcasts auf Twitter findet und anhört

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Twitter wird zu einer Podcast-App. Im Rahmen eines neuen Tests mit Twitter Spaces wird die mobile App von Twitter es Ihnen ermöglichen, komplette Podcast-Sendungen über kuratierte Wiedergabelisten zu hören, die auf Ihren Interessen basieren. Hier erfahren Sie alles, was Sie über diese neue Funktion in der App wissen müssen - einschließlich der Frage, wie Sie Podcasts auf Twitter finden und anhören können.

Lesen: Was sind Twitter Spaces und wie funktionieren sie?

Im August 2022 kündigte Twitter an, dass seine mobile App eine neu gestaltete Version der Registerkarte "Twitter Spaces" (die sich in der Mitte der Navigationsleiste am unteren Rand befindet) einführt, die vollständige Podcast-Shows enthält.

Öffnen Sie die Twitter Mobile App.

Gehen Sie in der Navigationsleiste zur Registerkarte Twitter Spaces (Mikrofon-Symbol).

Suchen Sie nach Ihren personalisierten Hubs mit Audioinhalten, einschließlich Podcasts.

Lassen Sie uns zunächst über Twitter Spaces sprechen: Dabei handelt es sich um eine Funktion und einen Bereich in der Twitter-App, mit dem Sie Live-Audiogespräche führen können (auch Spaces genannt). Spaces sind öffentlich, und Sie können einem beitreten, indem Sie einen Link in einem Tweet oder einer Direktnachricht oder oben in Ihrer Timeline einfügen. (Live-Spaces mit einem Sprecher oder Gastgeber, dem Sie folgen, werden oben in Ihrer Timeline lila hervorgehoben). Du kannst auch die Registerkarte "Spaces" aufrufen, um nach bestimmten Spaces zu suchen, denen du zuhören oder denen du beitreten möchtest. Die Registerkarte "Twitter Spaces" befindet sich direkt in der Mitte der Navigationsleiste am unteren Rand der App. Sie hat ein Mikrofon-Symbol. Tippen Sie darauf, um Twitter Spaces zu öffnen.

Warum sind Twitter Spaces so wichtig? Im August 2022 hat Twitter Spaces umgestaltet, um personalisierte Hubs (auch Spaces-Hub genannt) zu öffnen. Diese Hubs basieren auf Ihren Interessen und gruppieren Audioinhalte zu verschiedenen Themen (Nachrichten, Sport usw.), einschließlich beliebter Podcasts aus aller Welt. Wenn du einen Podcast siehst, der dir gefällt, gibst du ihm einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, um Twitter mitzuteilen, dass er dir gefällt. Je mehr du das tust, desto individueller werden deine Hubs.

Live- und neue Räume befinden sich immer noch auf der Registerkarte Raum, nur weiter unten.

Die "beliebtesten und interessantesten" Podcasts aus aller Welt

Vox-Podcasts gehören zum Startprogramm

In einem Blogpost erklärte Twitter, dass die neuen personalisierten Hubs in Twitter Spaces die "beliebtesten und interessantesten" Podcasts enthalten werden. Unter den Podcasts, die Twitter anbieten wird, sind auch Vox-Podcasts.

"Unsere internen Untersuchungen haben ergeben, dass 45 Prozent der Twitter-Nutzer in den USA auch monatlich Podcasts hören. Wir werden also automatisch interessante Podcasts vorschlagen, damit die Nutzer die Themen, über die sie mehr hören wollen, leicht finden und anhören können. Wenn jemand zum Beispiel regelmäßig mit Vox-Inhalten auf Twitter interagiert, wird er wahrscheinlich einen Vox-Podcast in einem Spaces-Hub sehen."

Podcasts sind als Teil eines Tests für einige Nutzer verfügbar

Momentan nur auf Englisch verfügbar

Nein. Die Möglichkeit, Podcasts in der mobilen Twitter-App zu hören, ist in diesem Stadium nur ein Test. Twitter sagte, dass der Test für eine zufällige Gruppe von Nutzern auf der ganzen Welt durchgeführt wird, zunächst nur auf Englisch.

Schreiben von Maggie Tillman.