(Pocket-lint) - Twitter Blue ist jetzt 2 $ teurer pro Monat.

Twitter ist nicht völlig kostenlos. Es gibt eine Version namens Twitter Blue, die letztes Jahr in mehreren Ländern eingeführt wurde und zusätzliche Funktionen für Nutzer bietet, die bereit sind, 2,99 US-Dollar pro Monat zu zahlen. Wie Matt Navara zuerst berichtete, teilt Twitter seinen Abonnenten nun jedoch mit, dass es den Preis für ein Blue-Abonnement in den USA auf 4,99 Dollar pro Monat erhöht. In einer E-Mail an die Nutzer teilte Twitter mit, dass der neue Preis dem Unternehmen helfen wird, einige der von den Nutzern gewünschten Funktionen weiter auszubauen.

Beachten Sie, dass die Premium-Stufe von Twitter immer noch Werbung enthält, die in Ihrem Feed angezeigt wird, aber Sie erhalten Zugang zu einer Reihe von anderen Funktionen. Mit einem Abonnement von Blue können Sie einen Tweet rückgängig machen, um Tippfehler zu korrigieren, eine anpassbare Navigationsleiste, eine Zusammenstellung der Top-Artikel, die von Personen, denen Sie folgen, geteilt werden, werbefreien Zugang zu Artikeln auf einigen Nachrichtenseiten, die Möglichkeit, zwischen verschiedenen App-Symbolen zu wählen, NFT-Hexagon-Profilbilder und vieles mehr.

In der Ankündigung von Twitter wurde der Milliardär Elon Musk nicht erwähnt, der nun versucht, aus dem Deal zur Übernahme von Twitter für 44 Milliarden Dollar auszusteigen. Twitter hat ihn für einen Umsatzrückgang im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr verantwortlich gemacht.

Der neue Preis für Twitter Blue gilt bereits für neue Abonnenten. Early Adopters bleiben jedoch bis Oktober beim ursprünglichen Preis und müssen damit rechnen, dass sie mindestens 30 Tage vor dem offiziellen Inkrafttreten des neuen Preises eine Kündigungsmitteilung erhalten.

Twitter verspricht neue Funktionen für die Zukunft. Man muss sich fragen, ob bearbeitbare Tweets an Bord sind. Die Funktion befindet sich derzeit in der Testphase, es wäre also nicht verwunderlich, wenn sie bei der Markteinführung zu einem Vorteil von Twitter Blue wird.

Schreiben von Maggie Tillman.