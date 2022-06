Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Twitter will Entwickler wieder für seine Plattform begeistern.

Das Unternehmen hat angekündigt, dass es die Chirp, eine Entwicklerkonferenz, die 2010 zum ersten Mal stattfand, dann aber mehrmals abgesagt wurde, wieder einführen wird. Das Fehlen einer jährlichen Entwicklerkonferenz - etwas, das alle Tech-Giganten jedes Frühjahr und jeden Sommer veranstalten - wurde oft als großer Fehltritt des Social-Media-Unternehmens bezeichnet und hat vielleicht das ohnehin schon schwierige Verhältnis zu den Entwicklern weiter angeheizt.

Aber Twitter scheint jetzt bereit zu sein, alle Fehler zu korrigieren. Hier erfahren Sie, was Sie über Chirp wissen müssen und wann und wie Sie es online sehen können.

Twitter Chirp ist die Entwicklerkonferenz von Twitter. Sie wurde erstmals vor 12 Jahren veranstaltet. Aber das letzte Mal, dass das Unternehmen eine Live-Entwicklerkonferenz veranstaltete, war 2015, und die Konferenz hieß Twitter Flight. Die Chirp wird persönlich in San Francisco, Kalifornien, abgehalten und per Live-Stream online übertragen, so dass jeder sie in Ruhe verfolgen kann.

Die Anmeldung für Chirp wird in Kürze über die Entwickler-Website von Twitter möglich sein.

Twitter hat noch nicht bekannt gegeben, wann es die Chirp abhalten wird, aber es empfiehlt Ihnen, sich zu registrieren(hier), um als Erster über alle Chirp-Updates informiert zu werden, einschließlich Erinnerungen an die Registrierung und Details über die Konferenz.

Twitter hat angekündigt, die Keynote live zu streamen und alle Sessions nach der Veranstaltung online zu stellen. Pocket-lint wird das Live-Stream-Video hier einbetten, sobald es verfügbar ist.

Die Konferenz wird eine Keynote für Verbraucher und Entwickler beinhalten, die man sich ansehen kann. Es wird auch technische Sessions geben und die Möglichkeit, das Twitter Developer Platform Team persönlich zu treffen, um Fragen zu stellen. Im Anschluss an Chirp werden Community Meetup-Gruppen regionale Veranstaltungen durchführen. Über einen Twitter Space kündigte das Unternehmen außerdem einen Entwicklerwettbewerb mit Preisen im Wert von 520.000 US-Dollar an.

In einem Blogbeitrag erläuterte Twitter, warum es Chirp zurückbringt und was das für die Entwicklergemeinschaft bedeutet:

"Wir bei Twitter sind bestrebt, Möglichkeiten für Entwickler zu schaffen, um das Twitter-Erlebnis zu verbessern, Community-Verbindungen zu fördern, Unterhaltungen anzuregen und Entwicklern die Möglichkeit zu geben, etwas zu bewirken. In diesem Zusammenhang kündigen wir eine Reihe von Initiativen an, darunter die Rückkehr der Chirp-Entwicklerkonferenz, die es Entwicklern ermöglicht, sich mit unserem Team und anderen Mitgliedern der Community im realen Leben und online auszutauschen, die Einführung der Chirp-Entwickler-Challenge, um Innovationen anzuregen und zu belohnen, sowie Aktualisierungen unserer Website für Entwickler, damit die Community mit unserer Plattform weiter wachsen kann.

Twitter wird wahrscheinlich eine Vorschau auf neue Funktionen geben, die es in Arbeit hat, und über bevorstehende Änderungen an seiner App sprechen. Es wird interessant sein zu sehen, ob sich Twitter mehr für Drittentwickler öffnet - denn das könnte eine Reihe neuer Erfahrungen und Anwendungsfälle für Twitter freisetzen. Das Unternehmen hat nicht genau gesagt, was es auf der Keynote ansprechen wird, aber ein kurzer Blick auf unseren Twitter-Hub zeigt, dass es derzeit eine Reihe von Funktionen testet, einschließlich der kürzlich angekündigten Long-Form-Blogging-Notizen, so dass vielleicht einige davon auf der Chirp eine Bühne bekommen werden.

Schreiben von Maggie Tillman.