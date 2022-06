Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Twitter hat angekündigt, dass seine neueste Funktion - Notizen - eine neue Möglichkeit ist, die Nutzer "länger schreiben" zu lassen. Hier finden Sie alles, was Sie über Twitter Notizen wissen müssen, einschließlich einer Anleitung, wie Sie eine Notiz erstellen können, wenn Sie Zugang zu dieser Funktion haben. Wir haben auch Live-Beispiele beigefügt, wie Notizen auf Twitter derzeit aussehen.

Twitter hat Notizen - eine neue Blogging-Funktion - in einem Tweet angekündigt und zwei separate GIFs geteilt, die zeigen, wie die Funktion auf dem Handy und im Web funktioniert. Sie können diese unten sehen:

Eine kleine Gruppe von Schreibern hilft uns, Notes zu testen. Sie können auf und außerhalb von Twitter gelesen werden, von Menschen in den meisten Ländern. pic.twitter.com/IUVVkr2vnl- Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

Für Nutzer in Ländern, in denen Twitter Notes testet, sagt Twitter, dass du "Note-Karten" in deiner Home-Timeline sehen wirst, wenn du jemandem folgst, der an dem Test teilnimmt (oder wenn jemand, dem du folgst, retweetet, tweetet oder einen Link zu einer Note teilt). Sie können mit einem Hinweis-Tweet auf die gleiche Weise interagieren wie mit einem normalen Tweet. Es ist jedoch nicht möglich, auf den Artikel eines Hinweises selbst zu reagieren oder zu antworten.

Twitter

Twitter Notizen sind noch nicht für jeden verfügbar. Wenn es auf breiterer Basis eingeführt wird, kann es anders aussehen und funktionieren als bei der ersten Ankündigung durch Twitter.

Öffnen Sie Twitter und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Klicken Sie im linken Navigationsmenü unter "Nachrichten" auf "Schreiben". Der Bildschirm "Schreiben" wird mit all Ihren Entwürfen und der Option zum Verfassen einer neuen Notiz angezeigt. Wenn du eine Notiz erstellst, wirst du sehen: Ein Menüband zur Textformatierung

Die Möglichkeit, ein Titelbild hinzuzufügen

Optionen zum Einfügen von Medien, Geschenken und Tweets, zum Anhängen von Links und so weiter. Wenn Sie fertig sind, können Sie die Notiz in einen Tweet einbetten und ihn veröffentlichen.

Ja, Sie können sie auch nach der Veröffentlichung noch bearbeiten. Die Leser können jedoch erkennen, dass eine Notiz bearbeitet wurde, indem sie oben einen Hinweis auf die Bearbeitung erhalten.

Öffnen Sie Twitter und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Suche nach Notizen (geteilt von Personen, denen du folgst) in deiner Home-Timeline. Wenn Sie eine Notiz sehen, können Sie sie lesen, ohne Twitter zu verlassen. Sie können auch zum Profil eines Nutzers navigieren, um dessen veröffentlichte Notizen auf der neuen Registerkarte Notizen zu lesen.

Öffnen Sie Twitter und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Navigieren Sie zu der Notiz. Wählen Sie das Teilen-Symbol. Kopieren Sie den Link oder senden Sie ihn per Direktnachricht. Sie können Tweets auch in Ihrer Timeline retweeten und zitieren.

Ein Titel ist auf 100 Zeichen und der Text einer Notiz auf 2.500 Wörter begrenzt.

Bestes VPN 2022: Die 10 besten VPN-Angebote in den USA und Großbritannien von Roland Moore-Colyer · 23 Juni 2022

Einige Personen haben bereits Notizen auf Twitter veröffentlicht. Diese erscheinen als lange Textbeiträge mit Tweets, Videos und Bildern. Hier sind einige Beispiele:

Ab Juni 2022 testet Twitter Notes mit einer begrenzten Gruppe von Nutzern in den USA, Großbritannien, Kanada und Ghana. Es ist geplant, die Anzahl der Personen schrittweise zu erweitern.

Ab Juni 2022, so Twitter, werden Menschen "in den meisten Ländern" in der Lage sein, Notes zu lesen, unabhängig davon, ob sie Twitter nutzen oder nicht.

Weitere Informationen zu Twitter Notizenfindest du im Support-Hub von Twitter .

Schreiben von Maggie Tillman.