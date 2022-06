Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Twitter scheint an einer neuen Methode zu arbeiten, mit der seine Nutzer über aufkommende Trends und Diskussionen auf dem Laufenden bleiben können, und zwar in Form einer Möglichkeit, Benachrichtigungen für Tweets über alles, wonach man suchen könnte, hinzuzufügen.

Twitter arbeitet an einer Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Suchergebnisse zu abonnieren. Einmal abonniert, erhalten Sie Push-Benachrichtigungen für Tweets zu Ihrer Suchanfrage! pic.twitter.com/plTlt484oN- Dylan Roussel (@evowizz) May 31, 2022

Das System scheint zumindest teilweise in die neueste Version von Twitters Testversion der App integriert worden zu sein, obwohl die Benachrichtigungen selbst nicht aktiv zu sein scheinen.

Was es uns jedoch zeigt, ist, dass die Funktion Search Subscribe heißt und dass sie Ihnen theoretisch Benachrichtigungen über die Themen sendet, nach denen Sie suchen, wenn Sie sie für jede Suche aktivieren.

Das klingt praktisch, wenn man nach einem Nischenthema sucht, aber wir würden gerne wissen, nach welchen Kriterien es funktioniert, wenn man nach etwas sucht, über das ständig getwittert wird.

Die Anmeldung für die Benachrichtigungen wird so einfach sein wie das Tippen auf ein neues Glockensymbol neben der Suchleiste, nachdem Sie Ihre Suchanfrage eingegeben haben, und man kann davon ausgehen, dass es auch einen Abschnitt in den Einstellungen der App geben wird, in dem Sie Ihre abonnierten Benachrichtigungen bearbeiten und entfernen können, falls Sie sie leid sind.

Funktionen, die zu Testversionen von Twitter hinzugefügt werden, sind jedoch keineswegs eine Garantie dafür, dass sie in die endgültige App übernommen werden, so dass es auch möglich ist, dass diese Funktion nie das Licht der Welt erblickt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.