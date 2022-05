Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Trotz all des Chaos, das Twitter derzeit umgibt, führt das Unternehmen weiterhin Produkttests durch. So hat das Unternehmen beispielsweise einen begrenzten Test für eine neue Funktion namens Twitter Circle angekündigt.

MitTwitter Circle können Sie bis zu 150 Personen zu einem Circle hinzufügen, darunter sowohl Follower als auch Nicht-Follower. Wenn Sie dann einen Tweet absetzen möchten, ohne ihn mit allen zu teilen, können Sie beim Verfassen Ihres Tweets im Menü "Zielgruppe auswählen" die Option "Twitter Circle" anstelle von "Alle" auswählen. Die Möglichkeit, einzuschränken, wer Ihre Beiträge sehen kann, gibt es schon seit langem in anderen sozialen Netzwerken, z. B. auf Facebook. Es ist eigentlich eine Funktion zum Schutz der Privatsphäre. Sie erlaubt es den Mitgliedern deines Kreises, die von dir geposteten Tweets zu sehen, schränkt aber auch das Retweeten deiner Tweets durch die Mitglieder deines Kreises ein.

Einige Tweets sind für alle und andere nur für die von dir ausgewählten Personen.



Wir testen jetzt Twitter Circle, mit dem du bis zu 150 Personen hinzufügen kannst, die deine Tweets sehen können, wenn du sie mit einer kleineren Gruppe teilen möchtest.



Einige von euch können ab heute ihren eigenen Twitter Circle erstellen! pic.twitter.com/nLaTG8qctp- Twitter Safety (@TwitterSafety) May 3, 2022

Die Mitglieder deines Kreises können natürlich immer noch Screenshots von deinem Tweet machen und ihn anderswo teilen. Behalten Sie das also bitte im Hinterkopf, wenn Sie Twitter Circle ausprobieren möchten. Diese Funktion befindet sich seit mindestens letztem Jahr in der Entwicklung, aber damals hieß sie noch "Trusted Friends" oder "Flock" und andere Bezeichnungen. Jetzt heißt sie Twitter Circle, und im Moment können Sie nur einen einzigen Circle erstellen, und nur die Person, die ihn erstellt, kann sehen, wer im Circle ist. Wenn du in einem Circle bist, kannst du dich nicht selbst entfernen, aber du kannst einen Tweet oder Thread stumm schalten, wenn du ihn nicht sehen willst.

Twitter sagte, dass es Twitter Circle für iOS, Android und das Web testet.

Schreiben von Maggie Tillman.