Es ist offiziell: Elon Musk will Twitter für 44 Milliarden Dollar kaufen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Twitter hat das Angebot des Tech-Unternehmers und Milliardärs Elon Musk angenommen, das Unternehmen für 44 Milliarden Dollar zu kaufen.

Twitter gab bekannt, dass Musk Twitter zum Preis von 54,20 Dollar pro Aktie kauft, demselben Preis, den er in seinem ersten Angebot vom 14. April 2022 genannt hatte. In einer Pressemitteilung vom Montag sagte Musk, er wolle das soziale Netzwerk besser machen als je zuvor, indem er "das Produkt mit neuen Funktionen verbessert, die Algorithmen als Open Source zur Verfügung stellt, um das Vertrauen zu erhöhen, die Spam-Bots besiegt und alle Menschen authentifiziert".

Musk skizzierte letzte Woche in einem SEC-Filing auch seinen Plan zur Finanzierung des Geschäfts und nannte 25,5 Milliarden Dollar an Krediten und 21 Milliarden Dollar an persönlichem Eigenkapital.

Es ist noch unklar, welche Änderungen Musk bei Twitter vornehmen wird. Als Musk Anfang dieses Monats Twitter zum ersten Mal zum Kauf anbot, gab er bekannt, dass er einen Anteil von 9,2 Prozent an dem Unternehmen erworben hatte, was ihn zu diesem Zeitpunkt zum größten Einzelaktionär von Twitter machte. Nach der Bekanntgabe seiner Beteiligung befragte er die Twitter-Nutzer nach einer "Edit"-Schaltfläche, aber Twitter war bereits dabei, eine solche Funktion zu entwickeln.

Musk hat sich auch kritisch zur Twitter-Moderation geäußert. Auf der TED 2022 sagte er, er glaube, dass "das zivilisatorische Risiko umso geringer ist, je mehr wir das Vertrauen in Twitter als öffentliche Plattform erhöhen können". Und in seiner Erklärung vom Montag bemerkte Musk: "Die freie Meinungsäußerung ist das Fundament einer funktionierenden Demokratie, und Twitter ist der digitale Marktplatz, auf dem die für die Zukunft der Menschheit wichtigen Themen diskutiert werden".

Trotz der Bedenken über die Richtung, die Twitter nun einschlagen wird, lobte der CEO von Twitter, Parag Agrawal, den Deal in der Mitteilung. "Twitter hat einen Zweck und eine Relevanz, die sich auf die ganze Welt auswirkt", sagte Agrawal. "Wir sind sehr stolz auf unsere Teams und inspiriert von der Arbeit, die noch nie so wichtig war".

Die besten Android-Apps 2022: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 25 April 2022

Schreiben von Maggie Tillman.