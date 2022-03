Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Könnte Twitter in naher Zukunft eine Registerkarte für Podcasts in seiner mobilen App einführen?

Das hat Jane Manchun Wong - eine Sicherheitsforscherin, die in der Forbe-Liste "30 Under 30 Social Media 2022" aufgeführt ist - in einem Tweet verraten (wie harmonisch ist das denn?).

Und genau das ist ihr Job. Forbes schreibt: "[Wong] hat sich eine treue Twitter-Fangemeinde aufgebaut, indem sie durch ihre intensive digitale Detektivarbeit bereits angekündigte Funktionen in Apps wie Twitter, Instagram und Facebook aufgedeckt hat."

Twitter arbeitet an einem Podcasts-Tab pic.twitter.com/64tTd3XPdu- Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 2, 2022

Diese Quelle verleiht der Behauptung sicherlich mehr Legitimität - ein Bild davon können Sie in dem oben eingebetteten Tweet-Screengrab sehen, das ein neues Podcasts/Mikrofon-Verknüpfungssymbol am unteren Rand der Twitter-App zeigt.

Interessanterweise fehlt in dem geposteten Screengrab das Twitter Spaces-Symbol, was ein Hinweis darauf sein könnte, wohin diese Funktion führt. Spaces enthält natürlich bereits Live-Inhalte, könnte es also sein, dass alle Audioinhalte, einschließlich Podcasts, stattdessen über dieses neue Portal verfügbar sein werden?

Wir müssen abwarten und sehen, was in naher Zukunft auf den mobilen Plattformen von Twitter passieren wird. Es handelt sich um eine sich ständig verändernde Plattform, die im Laufe der Jahre immer mehr Tools integriert hat, so dass ein Einstieg in das Podcasting durchaus Sinn macht.

Sammeln Sie Prämien und Vorteile auf all Ihren bestehenden Karten mit dieser Curve Mastercard von Pocket-lint International Promotion · 27 Oktober 2021 Dieses brillante System spart Ihnen bei jeder Zahlung Zeit und Mühe.

Schreiben von Mike Lowe.