(Pocket-lint) - CryptoPunks und gelangweilte Affen der Welt freuen sich, denn jetzt können Sie Ihre teuren verifizierten JPEGs im Twitterverse zur Schau stellen.

Die neueste Funktion von Twitter bietet sechseckige Profilbilder für verifizierte NFTs , solange Sie Twitter Blue abonniert haben und ein iOS-Gerät verwenden .

Was bedeutet das alles? Nun, wenn Sie völlig verloren sind, können Sie unseren Führer NFT überprüfen hier .

In den FAQ von Twitter Blue Labs werden NFTs als „einzigartige digitale Gegenstände wie Kunstwerke mit Eigentumsnachweis, die in einer Blockchain (einer öffentlich zugänglichen digitalen Datenbank) gespeichert sind“ beschrieben.

Weiter werden die neuen NFT-Profilbilder als „eine Möglichkeit beschrieben, die NFTs, die Sie besitzen, auf Twitter zu präsentieren. Nach einer vorübergehenden Verbindung mit Ihrer Krypto-Brieftasche, die es Ihnen ermöglicht, eine NFT als Ihr Profilbild einzurichten, wird Ihr digitales Asset darin angezeigt eine spezielle sechseckige Form, die Sie als Eigentümer dieser NFT ausweist."

Einfach ausgedrückt ist einer der am häufigsten genannten Mängel von NFTs, dass sie einfach reproduziert werden können, z. B. durch Klicken mit der rechten Maustaste und Speichern des Bildes.

Dann können Sie zwar nachweisen, dass Sie das Bild besitzen, aber es ist ein komplizierter Prozess, dies zu tun. Die sechseckigen Profilbilder sorgen für sofortige Wiedererkennung, sodass wir uns vorstellen können, dass NFT-liebende Twitter-Nutzer von dieser neuen Funktion begeistert sein werden.

Wenn Sie in freier Wildbahn ein sechseckiges Profil entdecken, können Sie auf das Profil klicken und „NFT-Details anzeigen“ auswählen, um Informationen über den „NFT-Eigentümer, die NFT-Beschreibung, die Sammlung, die Eigenschaften und weitere Details“ anzuzeigen.

Wenn der Benutzer das als Profilbild verwendete NFT verkauft, wird die Sechseckform wieder zu einem Standardkreis.

Sie sollten sich also beeilen und ein Cartoon-Affen-JPEG kaufen? Wir gehen davon aus, dass Sie in bestimmten Kreisen etwas an Einfluss gewinnen, aber Sie werden wahrscheinlich genauso viele amüsierte Stöhnen von anderen bekommen.

Schreiben von Luke Baker.